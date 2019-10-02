Генеральный директор ООО «Проспект» привлечен к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении генерального директора ООО «Проспект» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в заключении ООО «Проспект» соглашения с иными хозяйствующими субъектами, которое привело к повышению, снижению и поддержанию цены на торгах.

Данное дело было возбуждено на основании решения, принятого Комиссией Владимирского УФАС России в декабре 2018г. о нарушении антимонопольного законодательства, которым было установлено участие ООО «Проспект» в составе организованного картеля.

Согласно установленным Комиссией обстоятельствам, торги, в которых принимало участие ООО «Проспект» в составе установленного картеля проводились учреждениями здравоохранения Владимирской области, предметом которых было обучение персонала медицинского учреждения и повышение квалификации персонала.

Согласно части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС признал виновным генерального директора ООО «Проспект» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

«Владимирское УФАС России»