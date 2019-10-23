Гарик Мартиросян «прожарит» Семёна Слепакова на ТНТ4

28 октября премьера на ТНТ4 — «Прожарка Семёна Слепакова»(18+).

Семён Слепаков – креативный продюсер Comedy Club Production, сценарист культового скетчкома «Наша Russia», сериала «Универ» и создатель одного из главных проектов 2018 года «Домашний арест». Как бард-десятник он «прожаривает» в своих песнях и стихах коррупционеров, чиновников, сборную России, Сергея Шнурова и Харви Вайнштейна. Теперь «прожарят» самого Семёна!

Комики Иван Усович и Филипп Воронин обвинили Семёна в том, что он сломал их карьеры. Усовича он не взял в Comedy Club после Comedy Баттл, Воронину поставил тройку в финале КВН. Поэтому они не жалели продюсера и певца: «Когда Семен хочет попить кефир, он опускает в молоко свою кислую рожу», «Когда к ушам Семена приливает кровь, у него отнимаются ноги».

Участница шоу StandUp на ТНТ Ирина Приходько поняла стратегию, которой придерживается Семён: «Сначала написать сериал «Универ», чтобы после него всё казалось лучше».

Победитель «Comedy Баттл» Сергей Матросов прошёлся по его музыкальному творчеству: «У Семёна коллекция из 30 гитар, чтобы исполнять на них свои 16 песен. И, кстати, струны на гитаре Семена не рвутся, а выпадают».

Семён Слепаков: «Перед «Прожаркой» я только и делал, что писал своё ответное выступление. У меня там целая басня получилась в стихах про то, как звери собрались на полянке «прожарить» слона».

Неожиданным стало выступление секретного гостя «Прожарки» — основателя Comedy Club Production Артура Джанибекяна, который «знал Семёна ещё 3 миллиона долларов назад». Он впервые попробовал себя в жанре хейт-шоу: «Семён очень следит за своей внешностью. Когда ему делали обрезание, он попросил подровнять с боков».

Спецгостем на «Прожарку» Семёна Слепакова пришёл Гарик Мартиросян. Год назад всё было наоборот — Семён приходил «прожарить» Гарика. И получилось у него это хорошо, раз Гарик Мартиросян вернулся отомстить: «Вспомним, чего добились известные евреи к 40 годам — Альберт Эйнштейн создал теорию относительности, Семён Слепаков создал Кузю из «Универа».

«Прожарка Семёна Слепакова» — 28 октября в 23:00 на ТНТ4.