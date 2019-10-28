Футболисты «Торпедо» подрались с игроками «Зенита-2»

Футболисты владимирского «Торпедо» в прямом смысле слова померились силами с игроками питерского «Зенита-2». Матч двух лидеров ПФЛ завершился потасовкой. Конфликт вспыхнул на последних секундах матча. При счете 1:1 футболисты с берегов Невы получили право на штрафной удар. Но подать его бело-голубые не успели. Словно договорившись, игроки двух команд решили перейти в рукопашную.

Как это ни странно, но главными заводилами драки стали голкиперы команд. В разноцветных свитерах они хорошо были видны на фоне полевых игроков. В результате оба вратаря за неспортивное поведение получили по желтой карточке. Но у стража ворот «Зенита» предупреждение было вторым. И Никита Гойло был удален с поля. Заканчивали поединок питербуржцы вдевятером. Первое удаление произошло еще в начале матча.

По мнению главного тренера владимирского «Торпедо», конфликт на поле спровоцировала замена. Игрок «Зенита-2» решил поторопить нашего футболиста. Но такое поведение понравилось не всем. За коллегу вступились игроки в черно-белых футболках.

— Столкновение произошло из-за того, что мы проводили замену. Наш игрок Дмитрий Забродин хотел уйти через центр поля, но его игрок «Зенита», как я видел, решил поторопить и толкнул в сторону ворот, там ближе до бровки, — пояснил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Торпедо- Владимир» Дмитрий Вязьмикин. — Вадим Зубавленко у нас эмоциональный парень, он хотел сказать, что не надо так делать, что наши ребята знают, куда уходить.

В результате стычки на поле успели выбежать даже запасные игроки.

Конфликт мог перерасти в настоящую драку, если бы не тренер «Зенита». Владислав Радимов своим авторитетом подавил конфликт. Наставника питербуржцев послушались не только свои игроки, но и футболисты «Торпедо».

— Я не понимаю, зачем наш вратарь прибежал в эту кучу. Это разгильдяйство. Единственное объяснение — следующий матч у нас в Москве, а он не хочет туда ехать. Другого не понимаю, — пояснил тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. — Прибежать с другой половине поля вратарю — я первый раз с этим сталкиваюсь.

За потасовкой на второй план ушел результат матч. А он внушает оптимизм. Игрокам владимирского «Торпедо» удалось на выезде сыграть вничью с одним из лидеров чемпионата. На гол Дмитрия Богаева, забитый на 30-й минуте матча, ответил Илья Жаров. Его удар на 80-й минуте из пределов штрафной принес черно-белым ничью.

В результате соседи по турнирной таблице поделили очки и остались при своем. «Торпедо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. От лидера команда из Владимира отстает всего на 6 очков. И это хороший результат, учитывая молодой состав черно-белых и опасения, которые были до начала чемпионата. «Призыв» уже сообщал о том, что черно-белые хотят построить во Владимире прототип «Атлетик Бильбао».

Полина Тарбеева

Фото и видео ФК «Зенит-2»