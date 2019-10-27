Фото 100 лет спустя. Большая Московская. Главная улица Владимира

До революции центральную улицу Владимира неофициально называли «Главной». Настолько часто, что это название появилось даже на почтовых открытках того времени. На самом же деле первоначально вся улица от Золотых до Серебряных ворот (примерно до площади Фрунзе по нынешнему плану города) в документах XVII века называлась Большой. К середине XIX века её вымостили булыжником, а немного позже ещё и разделили на Большую Московскую (от Золотых ворот до Соборной площади) и Большую Нижегородскую (восточный отрезок улицы).

Большая Московская всегда была излюбленным местом прогулок молодёжи и в начале ХХ века получила ещё одно прозвище — Шалопаевка. Это название до сих пор в ходу у владимирцев – в городе появился даже памятник Шалопаю. А вот про то, что долгое время владимирский Бродвей назывался «улицей III Интернационала», сегодня многие уже и не вспоминают. Не осталось даже кафе «Блинчики», которое напоминало об «эпохе развитого социализма» — на этом месте заново строят утраченный храм. Новая постройка не будет точной репликой Пятницкой церкви – этот храм будет освящён во имя князя Владимира и Великих владимирских князей. Дом №28 – справа, трёхэтажный – перекрасили, торговые ряды лишились своих округлых форм, но в остальном видимая на фото часть исторического ядра Владимира практически не изменилась.

Кстати, на противоположной стороне улицы тоже была церковь – Николо-Златовратская. И её также снесли в те времена, когда центральная улица Владимира носила имя III Интернационала. Причину для того, чтобы снести церковь, в те времена найти было очень просто. Например, своим звоном церковь мешала труженикам учреждений. Под снос! На месте Николо-Завратской церкви появился дом №9 для рабочих граммофонного завода. А вот Троицкой старообрядческой церкви позади Золотых Ворот (в городе её чаще называют «Красной»)на старой фотографии не видно. Значит, снимок был сделан до 1913 года. Свой храм староверы построили в ознаменование 300-летия Дома Романовых.

Здание с рекламой галош, производимых товариществом «Проводникъ», многие владимирцы ещё помнят, как кинотеатр «Художественный». Впрочем, выросло уже целое поколение горожан, которые не посмотрели в «Художке» ни одного фильма. На этом месте издавна стояли каменные купеческие дома, которые меняли хозяев и перестраивались. Нынешний облик здание приобрело в 1908 году, когда купцы Петровские подрядили владимирского архитектора С.М. Жарова построить здание в стиле ампир, где с 1910 года открылся электротеатр «Фурор». Через три года синематограф переименовали в «Ампир», а в 30-е годы советские власти в третий раз изменили название кинотеатра. Как «Художественный» мы знаем и поныне.

Олег Беспалов

Фото автора и и архивные снимки