Фонду капремонта не хватает средств на замену лифтов

Около 900 лифтов в многоэтажках Владимирской области требуют замены. Их износ довольно велик, выработан срок эксплуатации. Замена одного лифта обходится в 1-2 миллиона рублей, а если в доме несколько подъездов, то счет выходит на десяток миллионов. За шесть лет работы регионального фонда капремонта смогли обновить 478 лифтов. Этот вид капремонта стоит на втором месте по популярности. Но за темпами износа все равно не угнаться.

— Все дома с износом находятся на спецсчетах. Собственники уходят из фонда и забирают полтора миллиона рублей. Делают ремонты крыши, фасадов, а потом доходят до лифтов. И возвращаются к нам с несколькими тысячами. И замена лифта становится нашей проблемой, — говорит директор фонда капремонта Евгений Пахомов.

Для замены лифтов нужна бюджетная поддержка.

В «общем котле» фонда капремонта никогда не будет достаточно средства для замены всех лифтов. Без бюджетной поддержки не обойтись. Евгений Пахомов сообщил, что в Минстрое знают о проблеме. Но в бюджете средств пока не запланировано.

Как «Призыв» сообщал ранее, фонду капремонта нередко приходится судить с собственниками домов, чтобы добиться замены балконов и внутренних инженерных коммуникаций. Так произошло и в Боголюбово.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»