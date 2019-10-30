Каким фильтром воспользоваться, чтобы пить чистую воду

Бесспорно, что чистая вода – залог здоровья. В наши дни это вдвойне актуально из-за загрязнения природных вод и всё большего вовлечения людей в ЗОЖ. Вспомните, как модно сейчас ходить на работу, на спорт или просто гулять с красивой пластиковой бутылочкой с водой и попивать из неё по мере необходимости. В материале речь идёт о воде, которой лучше всего наполнять эти бутылочки и вообще использовать для питья и приготовления пищи.

Человек в наше время очень занят и тороплив. Поэтому желает получать результат, затрачивая наименьшие усилия. Также и с чистой питьевой водой. Самый простой способ получить её – открыть кран. Но в кухонном кране вода из брендовых бутылок или проверенного родничка. Что же делать? Отличный выход – использовать фильтр для воды. Расчеты показывают, что индивидуальный водоочиститель дает воду проверенного и отличного качества по самой низкой цене. Альтернативы: бутилированная вода в магазинах может стоить 30р. за один литр, цена воды из киосков продажи от 4 до 6 руб. за литр, вода из родника бесплатная, но носить ее домой также тяжело, как и воду из магазина, а качество родниковой и покупной воды часто не соответствует желаемому.

Идеальное решение – фильтр для воды, и тогда вода на вашей кухне кристально чистая, полезная и в любом количестве.

А сейчас кратко о типах водоочистителей. Самый простой на сегодня это фильтр-кувшин. Он же самый не дорогой. В нем две емкости: сам кувшин и, вложенная в него воронка со сменной кассетой. Принцип прост: наливаете воду в воронку, и она тонкой струей стекает через кассету в кувшин. Чтобы чистая вода была под рукой всегда, наливайте воду в воронку сразу же после отбора чистой воды. Фильтров-кувшинов нынче великое множество. Основные изготовители: Аквафор, Барьер, Гейзер, Брита и др.

Достоинства:

Недорогие.

Простые в использовании и замене кассеты.

Мобильные, можно взять в поход или пользоваться им в общежитии, офисе.

У многих брендов можно подобрать кассету по качеству воды, а также для обеззараживания или с минерализацией.

Недостатки:

Сравнительно небольшой ресурс кассеты

Необходимость замены не реже одного раза в 1-2 месяца. В большой семье срок службы кассеты может быть две недели.

Настольные фильтры. Подключаются к изливу крана. Скорость фильтрации выше, чем у кувшина, около 1,5л/мин. Стоимость различных моделей от 800 до 2000р. Например, Аквафор-Модерн, Гейзер-1УЖ евро. Их картриджи имеют плотную структуру, благодаря чему могут обеспечить более глубокую очистку воды, чем фильтр-кувшин. Ресурс сменных кассет от 1000 до 4000л. Максимальный срок службы кассет 1 год. Фильтр можно перевозить с собой и не сложно подключить к крану на любой мойке. Все перечисленное можно отнести к достоинствам.

Недостатки — фильтр занимает место на мойке.

Стационарные проточные фильтры. Один из самых удобных вариантов, имеющих отличное соотношение цена-качество. В комплекте обычно три ступени очистки: механический фильтр, умягчающий, угольный фильтр глубокой очистки. Комплектации могут быть разными и по качеству и по типам воды из разных источников. Модели: Аквафор-Трио, Барьер-Эксперт, Гейзер-Био и много других. Цены в среднем от 2300 до 5000р. Качество воды очень высокое. Вода подается на отдельный кран на мойке или подключается к третьему входу комбинированного смесителя. Сам фильтр устанавливается под мойкой и занимает минимум места. На воде среднего качества срок замены картриджей может составлять до полугода.

Это все были положительные стороны. Из недостатков можно назвать только то, что надо помнить о ресурсе картриджей. Можно заменять все картриджи, но можно, для экономии, делать это исходя из ресурса каждого из них. Умягчающий картридж, как правило, на второй ступени можно промывать раствором соли или соды, по инструкции, либо менять, когда появляется накипь в чайнике.

И, наконец, самые прогрессивные на сегодня мембранные обратноосмотические фильтры, которые дают нам воду идеального качества в течение долгого периода, даже если мы забыли заменить картриджи перед мембраной. Бесспорные плюсы этих фильтров в том, что мембрана не пропустит примеси, она скорее перестанет давать воду совсем. Вода после такого фильтра напоминает родниковую или из высокогорных источников. Почти все современные мембранные фильтры содержат качественные минерализаторы, делающие воду не только вкусной, но и полезной. Обслуживание мембранных фильтром может быть даже дешевле всех прочих, т.к. на воде, не имеющей механических взвесей и железа, мембрана может служить до трех лет. Менять нужно только картриджи перед ней. Их обычно 2-3. Напомню, что если даже вы меняете картриджи не регулярно или забыли это сделать, то на выходе все равно будет качественная вода! Монтируется фильтр под мойку, чистая вода подается через отдельный кран или комбинированный смеситель, если он у вас имеется.

Модели: Аквафор-Морион, Гейзер-Аллегро, Барьер-К-осмос и много других.

К минусам можно отнести только относительно высокую цену. Самые распространенные модели от 5000р. до 10000р. Модели с насосом могут быть от 12000р. до 15000р. Есть модели и более дорогие, если речь о большом расходе воды. Мембранным фильтрам нужно хорошее давление, не менее 3Атм. Исключение составляет Аквафор-Морион, благодаря современным решениям ему достаточно 2Атм.

Резюме

Самые простые, мобильные и не дорогие это фильтры-кувшины, но надо чаще менять сменную кассету.

Настольные фильтры не дорогие, с большей скоростью фильтрации, ресурс кассет больше, чем у кувшина, находится на столешнице всегда под рукой, подключается к изливу смесителя.

Трех-четырех ступенчатые, стационарные фильтры для воды очень удобные, с отдельным краном на мойке, компактные, монтируются под мойкой, средняя ценовая категория, картриджи могут подбираться.

Самые универсальные, стабильно высокого качества очистки воды это мембранные фильтры. Как правило, чуть больших габаритов, чем все остальные типы. Ценовой сегмент выше остальных водоочистителей, но качество воды, надежность и экономичность обслуживания окупают недостатки.

Пейте только чистую воду!

ООО «Водный мир»

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