Ежемесячные выплаты из материнского капитала стали оформлять чаще

Число владимирских семей, обратившихся за ежемесячной выплатой из материнского капитала, выросло втрое по сравнению с прошлым годом. За 9 месяцев Отделение ПФР по Владимирской области приняло 724 заявления. Подать их можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье.

Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата предоставляется со дня подачи заявления.

— Размер выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъекте за второй квартал прошлого года. В 2019 году сумма выплаты равна прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года. Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, — уточняет пресс-служба ПФР.

Со следующего года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой.

Соответствующие поправки к программе материнского капитала были приняты в этом году. Согласно им максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора, а двумя прожиточными минимумами. Сама выплата при этом будет предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка.

Всего за время реализации ежемесячных выплат из материнского капитала 1129 владимирских семей обратились за предоставлением средств.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителям Владимирской области продлят срок ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка с полутора до трех лет.

Ольга Ефремова

Фото: csznlr.ru