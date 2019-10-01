Если будет война, владимирцев повезут в Собинку

Сотрудники МЧС за один день побывали в банке, школе и в городской администрации. Во Владимирской области началась Всероссийская тренировка по гражданской обороне. Ежегодно рейды спасателей проводятся 1 и 2 октября. В городах и районах сотрудники различных учреждений отрабатывают мероприятия, направленные на защиту населения. Сегодня во Владимире представители МЧС посетили с проверкой Банк России, школу № 44 в Юрьевце и подвальное помещение мэрии. Каждое учреждение выполняет свою функцию. Школа, например, будет сборным пунктом, откуда владимирцев при боевых действиях отправят в более безопасное место – в Собинку.

— Работники ведомств отчитались, как будут себя вести в случае ЧП и угрозы военных действий. Руководители государственных и муниципальных организаций и учреждений непосредственно отвечают за готовность объектов гражданской обороны, — сообщил «Призыву» Петр Денисов, зам. начальника ГУ МЧС по Владимирской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС. — Мы посмотрели, как будет действовать пункт, предназначенный для эвакуации населения. Там формируются колонны и направляются в зоны безопасного размещения.

На территории банка — отряд радиационно-химического наблюдения. Его возглавили разведчик, химик, дозиметрист. Средства контроля они развернули на столе. Прибор метеостанции показывает направление, силу ветра и температуру. В зеленом чемоданчике находится лаборатория «пчёлка» для проведения анализа воздушной среды. В наличии респираторы, медицинские препараты и дозиметр, который определяет уровень радиации.

Школа № 44 во время военных действий готова принять и отправить со сборного пункта 1000 человек.

Другой объект — школа. Жители в случае войны должны прийти туда с документами, зарегистрироваться и влиться в состав автомобильных колонн. В школе также имеется комната матери и ребенка. На втором этаже будет работать медпункт для оказания неотложной помощи. В случае войны эвакуированных повезут в Собинку, сообщили в школе. Там они получат всё необходимое для жизни: питание, бытовые условия, медицинскую помощь.

— Наверняка город Владимир будет подвержен нападению. Как и другие крупные города области. Поэтому эвакуированное население отправят в сельские районы. Собинка, Суздаль, Судогда — то, что рядом с Владимиром. В Собинку в своё время даже планировали эвакуировать часть жителей Москвы. А всех ближе к Собинке Ленинский район, все транспортные потоки доступны, — сказал Александр Суворов, начальник отдела по делам ГО и ЧС по Ленинскому району г. Владимира.

К непредвиденным ситуациям готовы и работники горадминистрации областного центра. В подвальном помещении лежат новенькие противогазы. Оттуда чиновников, скорее всего, отправят в Судогодский район. Там тоже, заверяют «оборонщики», будет тихо.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»

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