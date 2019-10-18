Еще одна иномарка влетела в стоящую фуру  

Вторая авария произошла с одной и той же фурой марки «Scania», которая стоит который день на рокадной дороге во Владимире. Накануне вечером в нее врезался «Hyundai Getz», а за сутки до этого «Mazda». По предварительной информации ГИБДД по Владимиру, в результате аварии пострадали три человека: водитель и два пассажира легковушки. Все были пристегнуты ремнями безопасности, что и спасло мужчин от серьезных ранений. Всем медпомощь была оказана на месте аварии.

В одну и ту же фуру влетели две легковушки за 2 дня.

В двух ДТП обстоятельства были типичными. На улице — темно, видимость минимальная, реакция у водителей недостаточная, чтобы перестроиться и избежать столкновения.

Как сообщал «Призыв» ранее, во Владимире появился еще один аварийный перекресток. На выезде с улицы Белоконской в сторону проспекта Строителей едва ли не каждый день происходят аварийные ситуации.

Анна Тумановская

Фото группы «PRO Транспорт | PRO Владимир»