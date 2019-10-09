Элитный сыр сожгли в крематоре

17 килограммов элитного сыра изъяли и уничтожили во Владимирской области. Запрещенную к ввозу в Россию продукцию обнаружили на прилавках торгового центра в Струнино. Санционку во время рейда нашли инспекторы регионального управления Россельхознадзора. Проверка проходила совместно с александровской городской прокуратурой.

У индивидуального предпринимателя нашли 9 сортов сыра. Среди них — немецкий сыр «Bavaria Blu», сыр с белой плесенью из козьего молока «Rustique chevre», сыр «TRUFFEL KAAS UIT», сыр «Vlaskaas» производства Голландии; твёрдый сыр «PRUSSIA» производства Литвы, сыр «KASZTAN» производства Польши; сыр мягкий с белой плесенью «BRIE» производства Франции, сыр «JACKS CHEESE» производства США, твёрдый сыр «Battistella Formaggi» производства Италии.

17 килограммов запрещенного сыра изъяли и уничтожили.

Товаросопроводительные документы на продукцию, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность собственником предоставлены не были. Вся запрещенная к ввозу продукция была изъята из оборота и уничтожена методом сжигания в крематоре.

Примечательно, что запрещенный к ввозу в нашу страну сыр, вновь нашли в Александровском районе. Ранее «Призыв» сообщал, что более 130 килограммов санкционного сыра обнаружили на городском рынке Александрова.

Ольга Ефремова

Фото:kubnews.ru