Эксперты рассказали, что стоит застраховать в первую очередь

Накануне в России отметили День страховщика. Мы решили узнать, какие страховки сегодня самые популярные, есть ли экзотические варианты, почему важно защитить детей? И правда ли, что можно застраховаться от смертельной болезни, например, онкологии? Разбираемся вместе с экспертами: финансовым консультантом «ПФФ Страхование жизни» (1) Натальей Широковой и заместителем директора владимирского филиала компании «Ресо-Гарантия» (2) Дмитрием Гречиным.

Голос, палец и клещи

Про застрахованную на 1 миллион долларов попу певицы и актрисы Дженифер Лопес слышали многие. Звезды отечественного шоу-бизнеса не отстают и страхуют все, что считают в себе важным и значимым. Гитарист Виктор Зинчук застраховал свой средний палец на миллион долларов, любимец бабушек и дам Николай Басков — свой голос на 2 миллиона долларов, Анна Седакова — тело на 500 000 долларов.

Вне шоу-бизнеса люди страхуют себя от похищения инопланетянами, повышения цен на бензин, от проигрыша в лотерею, от укусов клещей (кстати, это как раз в России), от введения сухого закона, скрытых камер и даже оттого, что застряли в лифте или их бросили у алтаря.

Материальное побеждает

Вернемся во Владимирскую область. Возьмите среднестатистическую семью с детьми, машиной и квартирой. Что у них застраховано? Правильно, в первую очередь машина! В редких случаях – квартира, еще реже – сами владельцы всего этого и их потомки. Заместитель директора владимирского филиала «Ресо-Гарантия»Дмитрий Гречин поясняет ситуацию:

— Самые популярные виды страхования у россиян (и жители Владимирской области не исключение) — ОСАГО и страхование имущества. ОСАГО в стране обязательный вид страхования: есть автомобиль – должна быть страховка. Другой вид страхования автотранспорта (добровольный) – КАСКО (страхование от угона и ущерба). Без него практически не обойтись, если вы взяли кредит в банке на покупку автомобиля.

Граждане все активнее страхуют квартиры, дома, дачи. Во-первых, если недвижимость куплена с помощью ипотечного кредита, то опять же страхование необходимо. Во-вторых, клиенты, которые хоть раз столкнулись с неблагоприятно ситуацией (пожар, потоп, кража), целенаправленно стремятся защитить имущество.

Полис для ребенка = обед

В советское время было принято страховать детей от несчастного случая. Многие родители делали это ежегодно: стоила такая защита недорого, но давала гарантии выплат в случае происшествия. Но ведь и сегодня действуют схожие условия, и цена страховки остается вполне подъемной. К примеру, полис для ребенка на страховую сумму в 100 000 рублей обойдется всего от 500 до 1000 рублей.

— Это же меньше, чем стоимость вашего обеда в ресторане или кафе. Но оформив страховку, вы гарантированно получите компенсацию при наступлении страхового случая. Все мы знаем, что лечение сейчас у нас дорогое, — отмечает Дмитрий Гречин.

Более того, на рынке страхования появились новые продукты для детей. К примеру, финансовый консультант «ПФФ Страхование жизни» Наталья Широкова советует мамам защитить часто болеющих детей.

— Вы знаете, что после 4 лет ребенок лежит в больнице один? Маме не предоставляется ни койко-место, ни питание, ни больничный. Со специальной страховкой с третьего дня госпитализации мама может получить до 1000 рублей ежедневно от страховой и спокойно находится с малышом, не думая о потере дохода, — рассказывает эксперт. — Конечно, полис от травм и болезней не убережет, но выплаты помогут восстановить и реабилитировать ребенка. Вариантов детского страхования много, стоимость — от 3 400 рублей в год.

Жизнь и здоровье должны быть в приоритете

Наименее развито во Владимирской области страхование жизни. Если еще детей, особенно занимающихся спортом, страхуют, то о себе взрослые забывают. По статистике Центробанка, в регионе количество договоров страхования жизни сократилось почти в 2,5 раза и составило около 10 тысяч договоров.

По мнению Дмитрия Гречина, это связано с тем, что с рынка ушли недобросовестные игроки, которые вместе с приобретением полиса ОСАГО заставляли клиентов страховать жизнь. Сегодня тот, кто страхует себя и своих близких, тот действует осознанно, без давления обстоятельств. Важно, что при выборе страхового покрытия, нужно правильно расставить приоритеты.

Страхование жизни прежде всего оформляется кормильцу в семье.

То есть тому, кто главный добытчик. И не забывайте про детей. А потом уже можно страховать имущество: машины и дачи. Не рекомендуется также экономить на страховке жизни и здоровья, когда отправляетесь на отдых за рубеж, особенно с маленькими детьми.

Страховка от онкологии

По наблюдениям Натальи Широковой, спрос на страхование жизни все же есть. Люди стараются защитить себя и близких от непредвиденных трат, связанных со здоровьем.

— Онкологические заболевания сегодня набирают обороты. И все больше людей задумываются о «подушке безопасности» — страховке на случай болезни. Есть программа — страхование от онкологии, она очень востребована. К примеру, страховка на 500 000 рублей обойдется от 4 900 рублей в год.

Причем есть программы, которые позволяют получать страховку и накапливать средства в течение 5-30 лет. И после окончания договора эти деньги можно забрать, они не сгорают, если страховой случай не наступил.

Если в период действия договора происходит страховое событие, то производится выплата, которая не затрагивает накоплений. Например, при диагностировании смертельно-опасных заболеваний выплачивается 100% от страховой суммы, а это от 50 000 до 3 000 000 рублей.

При наступлении инвалидности материальная поддержка до 100% от страховой суммы. При наступлении крайнего события – наследники получат от 300% страховой суммы.

С 2015 года по накопительному страхованию жизни можно оформлять налоговый вычет до 15 600 рублей ежегодно.

Вычет оформляется в отделении налоговой инспекции по месту жительства, заявление и декларацию можно подать лично или удаленно (через личный кабинет на сайте ФНС — nalog.ru)

Защита от страха или полис уверенности?

Кстати, у лингвистов есть свое объяснение, почему страхование не так популярно в России, как на западе. В русском языке термин «страхование» произошел от слова «страх». А негативную информацию мозг отказывается воспринимать. В английском же языке понятие «insurance» («страхование») произошло от слова «sure» («быть уверенным»).

Получается, россияне покупают защиту от страха, а англичане и американцы — полис уверенности. Наш мозг, конечно, обмануть сложно, но прислушаться к здравому смыслу и совету профессионалов не помешает. А что вы в итоге приобретете: полис уверенности или защиту от страха – решать вам!

Полезные контакты:

«ППФ Страхование жизни», финансовый консультант Наталья Широкова, телефон: +79308303004;

«Ресо-Гарантия», г. Владимир, ул.Дворянская, д.10 А (остановка «Золотые ворота»), тел. 42-02-70, 32-72-91.

Елена Середина

Заглавное фото: aaxelinsurance.com

(1)ООО «ППФ Страхование жизни». 108811, Москва, 22-й километр Киевского шоссе (П. Московский), дом 6, строение 1. ОГРН — 1027739031099;

(2) СПАО «РЕСО-Гарантия», 125047, г. Москва, ул. Гашека, дом 12, стр. 1 ОГРН: 1027700042413