Эксперимент с единой платёжкой запустят по-новому

Семь бед — один ответ. В российском правительстве обсуждают проект закона о едином платежном документе по жилищно-коммунальным услугам. Это, считают в Кабинете министров, увеличит собираемость платежей за ЖКУ и усилит контроль обоснованности тарифов. Введут новые понятия — единый платежный документ и расчетный центр. Жителям Владимирской области такие идеи не в новинку. Здесь в течение последних пяти лет «обкатывали» разные механизмы сбора платежей. Но объединить всех поставщиков услуг под одну крышу не удалось.

Пять лет экспериментов не принесли желаемого результата

Во Владимирской области действует единый расчётно-информационный центр — ЕРИЦ. К примеру, в Суздальском районе жители частных домов получают оттуда квиточек на воду и вывоз мусора. За свет и газ они платят по отдельным счетам. Владимирцам единый центр присылает большую платежку с одной суммой — взнос за капремонт. Самый объемная бумага приходит от энергетиков — за горячую воду, тепло и подогрев.

— Мне, как потребителю, удобно иметь дело с одной платёжкой, — поделился мнением новый директор владимирского филиала компании «Т Плюс» Олег Грошев. — Моя семья ещё в Москве, там мы платим по одной квитанции. Отдельно приходит только платеж за электроэнергию. Уверен, должен быть единый платеж, чтобы жители не решали, какой ресурс важнее. А то, знаете, как бывает: за электроэнергию заплачу, а за тепло не буду.

Позицию руководителя крупной ресурсоснабжающей организации не разделяют многие коллеги. К примеру, компания «Владимирводоканал» разорвала все отношения с ЕРИЦ и возродила свой абонентский отдел. Это экономнее — объяснили «Призыву» в муниципальном предприятии. Там считают, что при такой форме расчётов и комиссия банков при проведении платежей ниже, и народ более дисциплинированный.



Был в регионе опыт и с управляющими компаниями, «зашедшими» в список единого расчетного центра. Это были только муниципальные конторы. После непродолжительного взаимодействия с ЕРИЦ они опять стали вести подсчеты самостоятельно.

Частные «управляшки» тоже не горят желанием показывать свои доходы сторонним организациям.

Несколько лет назад эксперимент с единой платежкой проталкивала прежний губернатор. Сейчас подобный документ хотят узаконить на федеральном уровне. Если все пойдет централизованно, у поставщиков услуг не будет шансов отказаться от объединения. Пока на региональный уровень не спускали никаких проектов подобных платежек.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»