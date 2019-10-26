Двое мужчин погибли на пожаре

Тела двух человек обнаружены на месте пожара в многоквартирном доме в Коврове. Их личности установлены. Это мужчины 1962 и 1969 г.р. На пожаре также пострадала женщина 1961 г.р. С диагнозом отравление продуктами горения она была госпитализирована в больницу. Еще трое жителей дома были эвакуированы. Сообщение о пожаре в доме на улице Муромской поступило на пульт спасателей в 19.55. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Выяснилось, что горит квартира на втором этаже.

В 20.19 пожар был локализован, а в 20.22 ликвидировано открытое горение. На месте работали 14 человек и 5 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. По данным пресс-службы 8-го отряда ФПС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Призыв» сообщал, что житель областного центра может заплатить штраф за курение на балконе. Непотушенная сигарета привела к пожару в многоквартирном доме на улице Нижняя Дуброва.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы 8-го отряда ФПС