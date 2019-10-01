Движение по «Пекинке» было парализовано из-за аварии на южной трассе

Большегрузные автомобили парализовали движение на федеральной трассе в черте областного центра. «Пекинка» на навигаторах окрасилась в красный цвет после крупной аварии на южном объезде Владимира. Фуры пустили по автодороге М-7 «Волга», на которой продолжается капитальный ремонт. Пользователи социальных сетей сообщают об огромной пробке.





В настоящее время федеральная трасса в черте Владимира сужена до двух полос сразу в двух местах. Пластиковые барьеры преграждают движение на улицу Белякова и на повороте на Веризино. Проскочить без пробок эти участки пути не получается и в обычные дни. После аварии на южном объезде жителям Владимира лучше какое-то время не пользоваться «Пекинкой». Трасса будет перегружена до того момента, пока фуры не пустят обратно по южному обходу Владимира.

Ранее «Призыв» сообщал подробности ДТП на «южке» с участием пассажирской «ГАЗели» и большегрузов. По предварительной информации, в аварии пострадали шестеро человек.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»