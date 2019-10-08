Двенадцать детей чудом спаслись на пожаре в Суздальском районе

Многодетная семья из Суздальского района лишилась крыши над головой за несколько минут. Пожар полностью уничтожил дом, в котором проживали 24 человека. На момент ЧП в строении находились 12 детей разного возраста. Всем им удалось выбраться из огня. Никто не пострадал. А вот дом выгорел практически полностью.

По информации управления МЧС по Владимирской области, пожар вспыхнул в 15.00. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, проводится проливка строения.

— В начале сентября представители МЧС и местной администрации навещали эту семью. Мы предлагали поставить в доме противопожарные извещатели, которые улавливают дым и реагируют на возгорание, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, — Но семья отказалась.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная проводка.

Загорелась стена одной из комнат, в которую был переброшен провод со столба. Когда дети почувствовали беду, было уже поздно. Остановить распространение огня не удалось.

— Дети открыли дверь в комнату, в которой уже все горело. На их глазах обвалился потолок. Слава Богу, все живы и здоровы! Все вышли сами. Но от дома ничего не осталось. — рассказала «Призыву» хозяйка дома, — Я как раз уехала, не смогла быть на месте. Это беда.

Семья не останется без помощи, заверили нас представители администрации Суздальского района. На данный момент людей переселили в пункт временного размещения. Многодетным погорельцам предоставили пять комнат в общежитии поселка Садовый. Там все было переоборудовано для беженцев с Украины. Кровати, матрасы есть.

— Мы всегда помогали этой семье и сейчас в беде ее не оставим. С ними уже работали представители нашей администрации, принято решение, что на каждого члена семьи будет выделено по 10 тысяч рублей. Итого 240 тысяч на первое время, — рассказал «Призыву» заместитель главы районной администрации по жизнеобеспечению Александр Авсеенок, — У семьи сгорели почти все документы, надо будет их восстанавливать.

Отдельный вопрос — что делать с домом. На первый взгляд, восстановлению он не подлежит. Не исключено, что для многодетной семьи, в которой воспитывается 17 детей и есть внуки, будет построено новое жилье. Завтра «Призыв» отправится на место пожара, следите за обновлениями.

Ранее «Призыв» сообщал, что дом площадью 170 квадратных метров сгорел в селе Сновицы Суздальского района. Со слов очевидцев случившегося, молниеносному распространению огня способствовал ветер. Причина пожара устанавливается.

Полина Тарбеева

Заглавное фото Елены Володиной