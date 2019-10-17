Два гейзера забили из труб на Верхней Дуброве

Потоки воды хлестали из труб на Верхней Дуброве во Владимире накануне вечером. Фотографию гейзеров опубликовали в соцсетях. Жители юго-западного района всерьез обеспокоились на счет аварии и возможного отключения тепла в домах и садиках, расположенных по соседству. Батареи в трубах и вода в кранах остались горячими. Оказалось, что это дело рук хулиганов.

— На трубопроводе есть воздушники, чтобы воздух стравливать. Какие-то злоумышленники открыли их, видимо, чтобы устроить шоу. Наши службы приехали и закрыли. Это не авария или порыв. Никого не отключали, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы владимирского филиала «Т Плюс» Елена Котелевец.

«Шоу фонтанов» устроили хулиганы.

К счастью, на утро заморозков не было, поэтому в течение дня вода на тротуаре и проезжей части подсохла. Хулиганов не нашли. На данном участке улицы нет камер видеонаблюдения. За время устранения такого ЧП тепло из труб не успело уйти. Жители окрестных домов не почувствовали никаких неудобств.

Зато от действий другого хулигана пострадали десятки машин. Как «Призыв» сообщал ранее, мужчина разбил стекла у транспортных средств, припаркованных на улицах Доброго. Полиции удалось найти злоумышленника.

Анна Тумановская

Фото «Послушано во Владимире»