ДТП унесли жизни троих человек за один вечер

Две смертельных аварии произошли накануне вечером на дорогах Владимирской области. Их объединяет причина – выезд на встречную полосу. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, в Судогодском районе на подъезде к развязкам Южного обхода 55-летий водитель «Kia Rio» выехал на встречную полосу по направлению во Владимир. Он врезался в «Ford». Машины после удара вынесло на обочины и в кювет. Погибла 18-летняя пассажирка «Ford», водитель этой машины серьезно не пострадал, ему медпомощь оказали на месте аварии. В больнице оказались водитель «Kia Rio» и 18-летняя пассажирка «Ford».

Оба ДТП произошли в темное время суток.

Около двенадцати ночи в субботу в Киржачском районе произошла еще одна серьезная авария. По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 33-летний водитель «Mitsubishi Lancer» выехал на встречную полосу и врезался в «Renault Logan». На месте ДТП погибли водитель и пассажир «Mitsubishi». Водитель и пассажир другого автомобиля госпитализированы.

Обе аварии произошли в темное время суток. На улице шел дождь, видимость была ограничена. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов Владимир»