Дружинники приходят на смену полицейским

Во Владимире некому патрулировать улицы. В городском УВД сообщают, что сейчас на весь город выходит 10 машин ППС. Это катастрофически мало при том, что границы областного центра увеличились, появилось много новых жилых кварталов и жителей в присоединенных деревнях. Начальник УВД Владимира Илья Исаченко признает, что количество жалоб от населения на сотрудников полиции растет. Самая распространенная – долгое ожидание приезда патрульных. Поэтому все чаще к работе привлекают дружинников. В этом году 72 дружинника были задействованы во всех крупных массовых мероприятиях, вызывались на патрулирование улиц порядка 400 раз.

Все чаще улицы патрулируют волонтеры.

С помощью дружинников выявлено 339 административных правонарушений. Раскрыты 4 преступления при непосредственном участии дружинников.

— Нас ведут к тому, чтобы подключать общественность к охране правопорядка. Не только дружинников, но и КТОСы. Мы не имеем в виду выезды на тяжкие преступления, но на охрану правопорядка, — рассказывает начальник городского УВД Илья Исаченко.

Чтобы увеличить ряды волонтеров, полиция обратилась в горсовет с просьбой рассмотреть возможность материального стимулирования не только дружинников в УВД, но и в ГИБДД. Сейчас средний возраст дружинников в полиции – свыше 50 лет, но в ряды волонтеров ГИБДД рвутся и молодые. На общественных началах им долго не проработать.

Как «Призыв» сообщал ранее, в ГИБДД за год было сокращено около 100 сотрудников. Реформа продолжается. Все идет к тому, что нарушителей будут ловить комплексы фото- и видеофиксации.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»