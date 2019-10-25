Доступ на «Пекинку» для владимирцев обсудили тайно

Движение на семи перекрестках улиц Владимира с «Пекинкой» может измениться сразу после завершения капремонта трассы М-7. Новую организацию проезда транспорта руководство областного центра и Упрдора обсудили за закрытыми дверями. Она касается оживленных участков, которыми пользуются тысячи владимирцев: перекрестки в районе бульвара Иванова, Сельца, РТС, Белякова, Веризино, Гастелло, Безыменского. Дорожники хотят ликвидировать там все левые повороты, будут только съезды направо. Мэрия с этим не согласна.

— У нас половина города выезжает из Доброго. Если ликвидировать съезд на улицу Безыменского, то нагрузка ляжет на перекрёсток с Суздальским проспектом. Транспорт там просто «встанет». Также непонятно, как общественный транспорт будет добираться до рынка «Тандем». Эти вопросы нужно проработать, — заявил глава администрации Владимира Андрей Шохин.

Официальных комментариев о встрече ни город, ни Упрдор, ни ГИБДД, присутствовавшая на встрече, не дают. Пресс-релиз опубликовал только «Белый дом». Там обойдены самые больные вопросы. Непонятно, в частности, учтут ли мнение городских чиновников или дорожники будут придерживаться старой схемы.

Подрядчик уже начал класть асфальт на съездах со стороны «Ивановских мануфактур».

Работы идут, деньги «закапываются» в землю, но будет ли толк? Дадут ли, например, поставить новый светофор для удобных поворотов в Веризино и на Содышку? «Призыв» уже сообщал, что отсутствие ясности в этих вопросах вызывает тревогу у депутатов горсовета, чиновников и обычных горожан. И.о. начальника федерального Упрдора Алексей Борисов заявил, что в ноябре-декабре на «Пекинке» в районе Владимира поставят шести надземных пешеходных переходов. Это значит, что на шести перекрестках вполне могут убрать светофоры, ранее регулировавшие потоки всех участников дорожного движения.

На «Пекинке» после капремонта может остаться три перекрестка: на Суздальском проспекте, Горького и Московском шоссе.

А еще на «Пекинке» собираются сократить число остановок для общественного транспорта. Пригородные и междугородные автобусы направляют на автостанции, которые находятся непосредственно на территории населенных пунктов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»