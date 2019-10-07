Дополнительная сельхозярмарка открылась во Владимире

Во Владимире начала свою работу еще одна сельскохозяйственная ярмарка. Она развернулась на улице Юбилейной в районе дома 62. Приехав туда, жители города смогут купить фрукты и овощи непосредственно у производителей. Работать она будет до 17 ноября.

— Дополнительная торговая точка во Владимире открыта для того, чтобы горожане смогли сделать запасы к предстоящему зимнему сезону, а крупные сельхозпроизводители, фермеры и граждане, ведущие подсобные хозяйства, имели возможность в эти сроки реализовать свою продукцию, — уточняют в пресс-службе мэрии.

Торговлю ведут производители продукции.

Вся продукция на ярмарке проходит ветеринарный и фитосанитарный контроль специалистов Россельхознадзора и Центра ветеринарии Владимирской области. Сделать запасы на зиму владимирцы могут также в выходные дни на ярмарках у гипермаркетов «Лента» и «Глобус».

Ранее «Призыв» сообщал, что сельскохозяйственная ярмарка развернулась в районе дома № 15 на улице Василисина. Ее работа продлится до 27 октября.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»