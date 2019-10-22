Дома жителей Пиганово затапливают подземные воды

Микрорайон Пиганово во Владимире словно отдельный город, построенный на болоте. Почти все подвалы новостроек регулярно затапливает. Например, жители улицы Бородинской по этой проблеме даже судились с застройщиком. «Строй-Капитал» по решению суда должен был осушить подвалы до конца 2018 года. Но вода всё прибывает.

Артур Додонов, житель микрорайона Пиганово:

Я иду домой, весной, полтора года назад. Иду, и такая картина. Под балконом дыра. И туда с горы вся вода течет в подвал дома. У меня чуть глаза не вылезли. Я разговаривал с работягами из той будки. Они говорят: так нам это Вася так сказал делать, прораб.

Они завели кабель в дом и просто прикрыли его пенополистиролом, засыпали песком. Вода пошла, песок намок. Проломило всё и всё затекло туда.

Строительная фирма свои обязательства по дренажу перенесла на осень этого года. Но ничего не изменилось, негодуют жители микрорайона. Причём течет как снизу, так и сверху.

Людмила Горбунова, жительница микрорайона Пиганово:

Вот инспекция была. Говорит, у вас всё нормально. Я живу на первом этаже. Подвал – морозильник. Вся сырость, как выхлоп, идёт. Я задыхаюсь. И у меня как капало, так и капает сверху.

Ночью дзинь-дзинь-дзинь. Течет, капает на крышу. Я постилаю, чтобы поглуше было. А брызги летят до сих пор на стекло прямо.

Фундамент домов стоит в воде.

Причина – плохая гидроизоляция и отсутствие нормального водоотведения. Грунтовые воды должны куда-то стекать. Но не в подвал жилых домов! – возмущаются жители. С лета прошлого года сделали всего один водоотвод. В квартирах первых этажей — плесень.

— В ванной одна плесень. Начиная от пола до половины стены. У нас лопнула от сырости стена. Между 5-й и 4-й квартирами. Мы даже плитку поэтому положить не можем. Нам застройщик заделал эту трещину, вот будем в течение года наблюдать за ней. Как она будет себя вести, — говорит Елена Сребная, жительница дома по улице Бородинской.

Дома в Пиганово активно начали сдавать в 2016 году. Постройки на гарантии 5 лет. Люди боятся, что, если дела так пойдут и дальше, все косяки застройщика им придётся исправлять за свой счёт. В строительной фирме жильцам пообещали проблемы решить. Проект для дренажа, техника, финансирование — всё есть, заверяют в «Строй-Капитале». Почему возникла проблема с водой? Всё из-за подземных вод, говорят строители.

— Да, у нас есть проблемы с водой, с подвальными помещениями. У всех в разных объемах. Мы провели первое мероприятие по устранению этой воды. Пробурили скважины в подвальных помещениях. Динамика в целом положительная. Но вода полностью не ушла. Поэтому по периметру каждого дома будем делать отводные каналы, чтобы убрать верховодку. До конца этого года планируем все работы завершить, – заверяет директор «Строй-Капитала» Николай Никонов. — Мы теперь и дороги сделали по-другому, тем самым отрезав потоки с полей. Будем наблюдать. В старых домах такая проблема есть, в новых пока такого нет. Если образуется – будем принимать решение. Сейчас должны устранить течь в 4-5 домах. Мы ещё раз встретимся с проектировщиками, найдем общий знаменатель и будем по нему действовать. У нас других вариантов нет.

«Призыв» будет держать эту ситуацию на контроле. К концу года посмотрим, исполнил ли застройщик свои обещания. Ранее «Призыв» сообщал, что для жителей Пиганово не могут сделать безопасную дорогу к остановке.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»