Должностное лицо заказчика-заместитель начальника управления муниципального заказа г. Владимира привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное в отношении должностного лица заказчика — заместителя начальника управления муниципального заказа г. Владимира, выразившегося в утверждение конкурсной документации с нарушением требований, предусмотренных «законодательством» Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере трех тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, руководитель Владимирского УФАС России признал должностное лицо заказчика — заместителя начальника управления муниципального заказа г. Владимира, виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.