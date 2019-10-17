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Должностное лицо заказчика-заместитель начальника управления муниципального заказа г. Владимира привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело, возбужденное в отношении должностного лица заказчика — заместителя начальника управления муниципального заказа г. Владимира, выразившегося в утверждение конкурсной документации с нарушением требований, предусмотренных «законодательством» Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

            Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

            Частью 4.2 статьи 7.30  КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере трех тысяч рублей.

            Рассмотрев материалы дела, руководитель Владимирского УФАС  России  признал  должностное лицо заказчика — заместителя начальника управления муниципального заказа г. Владимира, виновным в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей  в доход бюджета.

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