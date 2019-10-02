Дольщикам из Веризино настоятельно советуют отказаться от претензий

Дольщики 16-этажной новостройки в Веризино под № 12 оказались не у дел. Их претензии по качеству строительства дома не хотят принимать ни в обанкротившейся компании «Вертикаль», ни в администрации Владимирской области. Люди жалуются, что им не выдают ключи от квартир, требуя доплат за лишние квадратные метры и подписания акта приема-передач без оговорок. Большинство дольщиков даже не видели свои квартиры. Руководитель компании «Вертикаль» Александр Шамов говорит, что после объявления о банкротстве никто из представителей застройщиков не может показывать площади дольщикам.

— Мне удалось попасть в свою квартиру вместе с экспертом по жилью. Он провел обследование и составил целый список недочетов. Эти данные мы предоставили застройщику. Нам в ответ сказали: сначала заплатите за квадратные метры, — рассказывает одна из дольщиков Ольга Сабирова. — Такого хамства мы прежде не встречали, хотя уже покупали квартиры в разных кварталах Владимира.

Ольга с семьей приобрели квартиру в 2016 году, а дом сдали только в августе 2019 года. Ключи не выдают, требуют доплаты за квадратные метры в размере 65 тысяч рублей. При этом, сколько квадратных метров, никто не говорит. Письменных претензий и обращений выслано много, а ответов — ноль.

90 дольщиков Веризино не могут получить квартиры в построенном доме.

Александр Шамов, руководитель компании «Вертикаль»:

Ваш дом построен. Это ваша позиция, если вы сами хотите создать себе временные трудности. Хотите получить быстро — получайте, никто не препятствует.

Пять человек в день получают. Позиция сейчас немножко иная. Мы не пытаемся вам вредить, препятствовать. 70 человек уже получили. А там 160 квартир.

За октябрь смогут получить остальные. Если вы хотите иначе, общайтесь с Михаилом Анатольевичем. Обращаться в суд с претензиями и неустойками никто не запрещает.

Вы консультируетесь у всяких специалистов, которым нужны ваши деньги. Ну платите, вы же мало заплатили.

Несколько дольщиков из 12-го дома уже подали в суд. Юристы подсчитали огромные неустойки за просрочку по вводу дома в эксплуатацию. Добровольно выплачивать застройщик ее не собирается. Собственники согласны на взаимозачет. Одна сторона прощает лишние метры, другая — брак по строительству.

— Мы ждем решения суда. Тогда начнем обращаться к властям. Нам юристы говорят, что с приставами будем своих квартир добиваться. Судебное заседание будет через два месяца, — рассказывает дольщик Ольга.

Построенный дом не ставят на кадастровый учет в Росреестре. Сроки зависят от уступчивости дольщиков. Возможность затянуть процесс никто не скрывает.

Михаил Шульман, конкурсный управляющий по домам в Веризино:

Где-то в течение года вы ее получите. Через год. Возможно, необходимо будет доплачивать дополнительные денежные средства, объем которых сейчас невозможно определить.

Будет считаться разница между рыночной стоимостью и суммой, оплаченной вами 2-3 года назад. Кроме того, придется платить текущие расходы. Поэтому мы советуем получить сейчас.

Дольщикам открыто говорят, что их интересы будут учитывать в последнюю очередь. Сначала пройдут все кредиторы. А это, как говорит Михаил Шульман, займет 8 месяцев. Потом еще будет процедура оценки. Дольщикам так и говорят: «Зачем вам все это надо?».

Как «Призыв» сообщал ранее, дольщиков в Веризино собирали на совещании, чтобы успокоить и уговорить обойтись без судебных разборок. Непонятна позиция областных властей, которые не спешат поддержать жителей. Более того, и.о. директора департамента строительства и архитектуры Надежда Долинская на встрече с дольщиками не отрывалась от своего телефона, а дольщикам из 12-ого дома сказала, что они настроены излишне негативно.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»