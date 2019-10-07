Долгожданное отопление пришло в детский сад в Камешковском районе

Детский сад «Солнышко» в селе Второво Камешковского района начали отапливать. Здание дошкольного учреждения наконец-то подключили к модульной котельной. Произошло это после обращения родителей в редакцию «Призыва». Отопительный сезон был под угрозой срыва. Газовщики по какой-то причине не торопились подводить голубое топливо к новой котельной. В группах было холодно — от + 10 до +15 градусов. Детей приходилось кутать в два одеяла. Помещения отапливались электрообогревателями.

В итоге после проверки Роспотребнадзора в конце сентября сад решили закрыть, а детей возить в соседнее дошкольное учреждение в село Гатиха. Исправить ситуацию с отоплением пообещали в районной администрации, которая заключила договор с компанией «Теплосфера». Именно эта организация устанавливала модульную котельную и теперь будет её обслуживать.

К новой котельной подвели газ.

— У нас больше нет никаких проблем. Садик подключили к новой модульной газовой котельной 27 сентября вечером. В прошлый понедельник, 30 сентября, дети начали посещать садик, — рассказала «Призыву» Вера Кудиевская, заведующая детским садом «Солнышко». – Проблему решили быстро. За один день подвели газ, систему водой заполнили, опрессовали и подключили газ.

Сейчас в садике установилась положенная температура для комфортного пребывания детей от 22 до 24 градусов тепла. Дошкольное учреждение посещают 86 малышей.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу девять районов Владимирской области остались без электричества. Причиной аварии на ЛЭП стали погодные осадки.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»