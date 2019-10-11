Догхантеры разбросали сосиски с булавками

Жители Владимира сообщают о догхантерах, которые активизировались в областном центре. Неизвестные охотники на собак якобы разбросали в микрорайоне Доброе сосиски, напичканные булавками. Такое «угощение» может быть смертельным для животного. На фотографии, распространенной в полулярных городских пабликах, видно, что в каждый кусочек «лакомства» живодеры добавили по три-четыре иголки.

Где конкретно догхантеры оставили сосиски, неизвестно. Автор поста не указан, а на все вопросы, что это за улица, ответа нет. Кроме того, нельзя точно утверждать, что снимок сделан в областном центре. Подобная фотография ходит по сети. Чуть раньше владимирских групп про смертельные сосиски сообщали зооволонтеры из Москвы. Они распространили идентичное фото 6 дней назад. Несмотря на то, что фото, скорее всего, не имеет отношения к нашему региону, отнестись к предупреждению стоит со всей серьезностью.

Догхантеры есть и во Владимирской области.

— Если собака съест такие сосиски, она будет скулить, вставать в непривычные позы, сутулиться, стараться не двигаться. Визжать, если ее трогать, — пояснила «Призыву» зооволонтер Лара Сокова. — Хорошо, если у собаки есть внимательный хозяин без «авось», который помчит с ней в клинику, хорошо если сразу сделают рентген и найдут иглы, хорошо если их смогут извлечь. Но шансов мало на хороший исход.

По словам специалистов, у собаки, которая проглотила иголки, времени на спасение очень мало. Счет идет на минуты. Если сосисками полакомится бездомный пес, с большой долей вероятности его ждет мучительная смерть.

— Если собака наестся иголок, то может быть травма ротовой полости, травма пищевода, травма кишечника. Непроходимость кишечника — смерть, — пояснил «Призыву» ветеринар Иван Гущин. — Шанс спастись есть у крупных пород. Игла может пройти через кишечник, не повредив его.

Специалисты призывают хозяев следить за своими собаками во время прогулки. После инцидентов в прошлом году, когда стая собак покусала сразу несколько человек в микрорайоне Доброе, догхантеры активизировались. Сообщения о жестоком обращении с животными в редакцию «Призыва» приходят регулярно. Одни информируют о случаях отравления, другие сообщают об отстреле. Так на днях неизвестные ранили бездомную собаку из травматического пистолета в селе Сновицы Суздальского района.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: primpress.ru