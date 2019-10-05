Для строительства развязки на «Пекинке» начали переносить сети

Администрация Владимира взялась за перенос коммуникаций, которые идут вдоль «Пекинки». Из-за прокладки газопровода перекрыт выезд с поселка Содышка на федеральную трассу. Подготовительные работы ведутся для начала строительства одноуровневой развязки, которая соединит микрорайон Веризино и поселок Содышка с Владимиром. Мэрия делает это за свой счет, несмотря на то, что на этом же участке проводит капремонт федеральная компания «Упрдор Москва-Нижний Новгород» и тоже перекладывает коммуникации. К такой абсурдной ситуации стороны пришли, потому что местные власти готовят пересечение со светофором и левыми поворотами, которые противоречат задачам федеральных дорожников максимально разгрузить трассу, избавив от остановок.

Алексей Борисов, и.о. начальника Упрдор «Москва-Нижний Новгород»

Там идут работы. Соответственно мы говорим, что технические условия на развязку в одном уровне мы не давали и не дадим.

Там будет в разных уровнях. Мы провели совещание на прошлой неделе, встречались с администрацией, все объяснили, рассказали.

Сейчас они готовят обращение в Упрдор. Мы дадим только технические условия на развязку в разных уровнях.

Владимирские чиновники настаивают на том, что на строящееся пересечение они получили согласование в прошлые годы. Пусть не проекта, но схемы его прохождения.

На строительство пересечения «Пекинки» со светофором выделено 45 миллионов рублей.

На прилегающей территории к «Пекинке» в районе «Ивановских мануфактур» и микрорайона Веризино работы ведутся довольно активно. С одной стороны часть развязки уже проложена в черновом варианте. Щебень с двух сторон огораживают забетонированные бордюры. Можно увидеть, где будет тротуар, а где проезжая часть. На противоположной стороне вырублены деревья, привезены бетонные кольца для перекладки коммуникаций. Осталось заасфальтировать подъезды, поставить светофоры и знаки и соединить все это с федеральной трассой. Это самое сложное, учитывая, что разрешений нет.

Как «Призыв» сообщал ранее, федеральные дорожники планируют превратить «Пекинку» в полноценную транзитную трассу. Нужно только сделать двухуровневые развязки и строить северный обход, реконструировать южный обход не придется.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»