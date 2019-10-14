Для постройки банка во Владимире срыли Троицкий вал

Первая сберкасса во Владимире появилась в сентябре 1849 года в здании Присутственных мест (нынешний музейный комплекс «Палаты»). Первоначально горожане могли сделать вклад от 50 копеек до 300 рублей и получать 4% годовых. Позже сумма максимального вклада была увеличена до 750 рублей, но полноценного банковского учреждения в городе так и не было.

Лишь после того, как в 60-х годах XIX века Александр II провёл банковскую реформу, в городе открылось владимирское отделение Государственного банка. Сначала там же, в Присутственных местах, а потом, после нескольких переездов, банковские служащие окончательно обосновались в здании, построенном за счёт Госбанка на месте срытого специально для этого древнего Троицкого вала.

Автором проекта стал городской техник М.П. Кнопф. Строительство было завершено осенью 1900 года. Здание очень органично вписалось в застройку Соборной площади.

К 300-летию Дома Романовых перед зданием банка появился памятник императору Александру II – тому самому, что провёл банковскую реформу. После революции место царя на постаменте сначала заняла гипсовая статуя Свободы, а потом и В.И. Ленин. Сначала каменный Ильич знакомым жестом показывал направление в светлое будущее, но партийных бонз смутило, что как раз в этом направлении находится Успенский собор. Руку вождю решили опустить.

Олег Беспалов

Заглавное фото: lubovbezusl.ru