«Дискотека 80-х» Авторадио: кто будет зажигать в 2019 году?

29 ноября в 20.00 в Москве, на стадионе ЦСКА «Арена», начнется XVIII международный музыкальный фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х». В этот раз ожидается около 60 тысяч зрителей. Как всегда, их ждет грандиозное шоу, а главное – встреча с мировыми звездами, культовыми артистами эпохи диско 80-90-х годов, чьи золотые хиты знает и помнит каждый! «Дискотека 80-х» — обладатель почетной премии «EFFIE 2003», лауреат премии газеты «Московский Комсомолец» «ZD Awards 2003», победитель национального конкурса «Радиомания» в 2004 и 2011 годах. Пройдите этот тест и узнайте, кто именно будет зажигать на самой известной российской дискотеке в этот раз.

Какую немецкую группу можно смело назвать так же, как их самый популярный сингл - Forever Young? Alphaville Arabesque Silent Circle Правильно! Неправильно! - Какая певица уверяла всех, что она не Мария Магдалина? Саманта Фокс Си Си Кетч Сандра Правильно! Неправильно! - Ребятам из какой группы достаточно было сказать You're a woman, I'm a man, и они тут же прославились? Joy Bad Boys Blue Modern Talking Правильно! Неправильно! - Какая английская группа первой познакомила нас в конце 80-х с новым направлением танцевальной музыки – техно-дэнс? Megatronic Culture Beat LondonBeat Правильно! Неправильно! - А какому итальянскому певцу славу принесло «Шоколадное мороженое» («Gelato al cioccolato»)? Пупо Тото Кутуньо Рикардо Фольи Правильно! Неправильно! - Услышав какого певца, сразу хочется сделать 22 притопа и 22 прихлопа, чтобы и о нем, и о нас узнала вся Европа? Юрий Антонов Сергей Минаев Олег Газманов Правильно! Неправильно! - Кто из российских певцов «надеялся и верил, что зазвонят опять колокола и ты войдешь в распахнутые двери»? Владимир Маркин Вячеслав Добрынин Лев Лещенко Правильно! Неправильно! - Кто из российских исполнителей со словами «Не плачь, Алиса» поменял группу «Сталкер» на «Машину времени»? Евгений Маргулис Андрей Державин Александр Кутиков Правильно! Неправильно! - Какая группа получила в 2017 году премию «Муз-ТВ» победа в номинации «Лучшая песня пятнадцатилетия» за песню «Крошка моя»? «Иванушки International» «Ласковый май» «Руки вверх» Правильно! Неправильно! - Какой коллектив из Долгопрудного сразу узнаешь по их фирменному «Привет с большого бодуна!»? «Дюна» «Дискотека Авария» «Отпетые мошенники» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> «Дискотека 80-х» Авторадио: кто будет зажигать в 2019 году? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook