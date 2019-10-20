«Дискотека 80-х» Авторадио: кто будет зажигать в 2019 году?

29 ноября в 20.00 в Москве, на стадионе ЦСКА «Арена», начнется XVIII международный музыкальный фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х». В этот раз ожидается около 60 тысяч зрителей. Как всегда, их ждет грандиозное шоу, а главное – встреча с мировыми звездами, культовыми артистами эпохи диско 80-90-х годов, чьи золотые хиты знает и помнит каждый! «Дискотека 80-х» — обладатель почетной премии «EFFIE 2003», лауреат премии газеты «Московский Комсомолец» «ZD Awards 2003», победитель национального конкурса «Радиомания» в 2004 и 2011 годах. Пройдите этот тест и узнайте, кто именно будет зажигать на самой известной российской дискотеке в этот раз.
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