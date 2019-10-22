Директор МУ «Управление городским хозяйством» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа 30 000 рублей

Врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, по инициативе прокуратуры Гороховецкого района в отношении должностного лица — директора МУ «Управление городским хозяйством».

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в действиях директора МУ «Управление городским хозяйством содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.7.32.5.КоАП РФ — нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.

Рассмотрев материалы дела, Врио руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – директора МУ «Управление городским хозяйством» виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей в доход бюджета.