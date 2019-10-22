Директор «ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное Владимирским УФАС России, в отношении директора «ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница».

В феврале 2019 года должностным лицом заказчика была утверждена документация на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Кольчугинская центральная районная больница».

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – директора «ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница» виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.