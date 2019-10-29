Диана Преображенская стала абсолютным победителем Кубка Александры Костенюк

Юная шахматистка из Владимира стала абсолютным победителем XII Кубка Александры Костенюк по быстрым шахматам, который проходил в Москве. Диана Преображенская набрала 8 из 8 возможных очков, не оставив ни единого шанса соперникам. Домой воспитанница тренера Алексея Мишина вернулась с двумя кубками и двумя медалями.

Шахматистка набрала 8 очков из 8 возможных.

Соревнования проходили на территории Сколково. Участие в них приняли мальчики и девочки в трёх возрастных категориях: до 6 лет, 8 лет и 10 лет. Данный Кубок проводится с 2007 года. За это время в турнирах приняли участие более тысячи юных шахматистов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Диана Преображенская стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Юная шахматистка оставила позади двух спортсменок из Вьетнама.

Ольга Ефремова

Фото Виктора Преображенского