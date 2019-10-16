Диабетика из Гусь-Хрустального оставили без жизненно важного оборудования

18-летнему жителю Гусь-Хрустального, диабетику 1-го типа, отказали в выдаче положенных тест-полосок и оборудования для инсулиновых помп. В редакцию «Призыва» обратилась его мама. Женщина безуспешно пытается добиться ответа от руководства городской больницы, почему её сыну, несмотря на закон, не выдают жизненно важные медицинские изделия. 31 декабря 2018 года распоряжением правительства РФ список льготных препаратов пополнили расходные материалы для инсулиновой помпы. Сюда входят инфузионные наборы и резервуары для помп. Всё это семья Кульцевых получала бесплатно до того, как мальчику исполнилось 18 лет.

Татьяна Кульцева, жительница Гусь-Хрустального:

Как только ребенку исполнилось 18 лет, мы перешли в местную нашу больницу по месту жительства, это поликлиника Дзержинская. Я подала все документы.

У ребенка инвалидность 3-й группы. Но мне здесь сразу же отказали, сказали, что расходные материалы очень дорогие — от 10 тысяч и выше. А в больнице таких средств нет.

Но 31 декабря 2018 года вышел закон, по которому таких пациентов должны обеспечивать расходными материалами. Я обратилась в поликлинику. Там написали запрос к главному врачу нашего города Добрыниной Ольге Геннадиевне, чтобы она выделила денежные средства.

Ответа мы не получили от главного врача Гусь-Хрустальной ЦГБ. Я ей сама письменное обращение направила, чтобы мне разъяснили: по какой причине мне не выдают расходные материалы к инсулиновой помпе?

Но прошло 2 месяца, ответа я не получила. Тогда я была вынуждена обратиться в прокуратуру.

В 2014 году Павлу поставили диагноз – сахарный диабет 1-го типа. Тогда лечащий врач в ОДКБ посоветовал поставить 14-летнему мальчику инсулиновую помпу. В приобретении дорогостоящего медоборудования помог Русфонд. До 18 лет пациент обслуживался в детской больнице. Расходные материалы к помпе подросток получал регулярно, включая тест-полоски и инфузионный набор, рассказывает Татьяна.

Сейчас на расходники для помпы семья вынуждена тратить от 10 тысяч рублей в месяц. Будучи студентом колледжа, Павлу приходится подрабатывать, чтобы обеспечивать себя набором для помпы. Возвращаться на шприц-ручки сыну нельзя, уверена мама, это нанесет его здоровью непоправимый вред. Инсулиновая помпа позволяет диабетикам чувствовать себя полноценными людьми. Особенно оборудование востребовано среди молодых пациентов, которые ведут активный образ жизни.

За помощью Татьяна обращалась в департамент здравоохранения администрации Владимирской области, но там ей ответили, чтобы она сама решала данный вопрос с главврачом больницы. Руководитель медучреждения общаться с матерью диабетика и с «Призывом» не стал. Но нам удалось поговорить с заместителем главврача.

— Эта ситуация, скорее всего, связана с проблемами финансирования. Когда хоть что-то появляется, всё до копейки отдается на покупку препаратов для диабетиков. Будь то инсулин или таблетки сахароснижающие, тест-полоски для глюкометров, – говорит Анатолий Донсков, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности и контролю качества оказания медицинской помощи. – Больница всё расходует. На это идёт бюджетное финансирование. Однозначно, это не вина больницы, что льготникам не выдают расходники для помп. Это дорогостоящее оборудование, новый способ лечения. Да, закон вышел. Но парадокс Йоги Берра: «В теории нет никакой разницы между теорией и практикой. А на практике есть».

От безысходности Татьяна обратилась в Росздравнадзор и прокуратуру.

Женщина пытается понять, почему закон, опубликованный почти год назад, до сих пор не действует на территории нашей области. По сообщению надзорных органов, к ним часто поступают обращения от больных диабетом. Люди жалуются на перебои с поставкой инсулина. Но вот просьба разобраться с выдачей льготных расходников для помп поступает впервые. Возможно, ещё не все диабетики в курсе нововведений.

— Жалоба Татьяны Кульцевой действительно поступила в Гусь-Хрустальную межрайонную прокуратуру. Поступила она 8 октября. Проводятся проверочные мероприятия. На это установлен месячный срок, — сообщила «Призыву» Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области.

В больнице понимают нежелание пациентов переходить с помпы на шприцы, это полностью меняет качество жизни. Но в медучреждении Гусь-Хрустального пока не предусмотрена такая статья расходов. Она должна появиться после указаний департамента здравоохранения. Выходит, что лечебница и облздрав кивают друг на друга в решении проблем льготников.

Мы направили официальный запрос в департамент здравоохранения с просьбой разобраться с выдачей положенных медизделий диабетику из Гусь-Хрустального.

Ранее областное ведомство сообщало «Призыву», что в регионе на закупку расходников для инсулиновых помп предусмотрена сумма в 22,4 миллиона рублей, поступившая из федерального бюджета.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»