Девушка на «Mazda» влетела в стоящую фуру

Авария произошла накануне вечером на «Рокадке», в районе улицы Почаевской во Владимире. На улице уже было темно, наружное освещение работает не везде.

Водитель легковушки «Mazda» не заметила стоящий на краю проезжей части большегруз «Scania». Удар был серьезный, легковая иномарка частично залетела под фуру.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В популярных пабликах развернулось обсуждение по поводу стоянки грузовиков. Автомобилисты предлагают поставить запрещающие знаки, чтобы предотвратить подобные аварии. Их же противники указывали на необходимость соблюдать скоростной режим и быть банально внимательным на дорогах.

В соцсетях сообщается также, что в салоне на момент аварии находился ребенок. Но за медпомощью никто не обращался.

Летом на «Рокадке» случилась похожая авария. Водитель «ВАЗа» врезался в такую же фуру. В салоне находились водитель и пассажир. Водитель погиб.

Как «Призыв» сообщал ранее, на Южном обходе в ДТП с фурами попал микроавтобус. Пострадали шестеро человек. Движение по федеральной трассе на время оформления аварии было приостановлено.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов Владимир»