Деревянная Никольская церковь в Суздале откроется для туристов

Музейных экспозиций в Суздале должно прибавиться. Сейчас в некоторые исторические памятники вход для туристов закрыт. Например, внутрь деревянной Никольской церкви, расположенной на территории западной части суздальского Кремля, не попасть. А она как магнитом манит гостей.

— Вход сюда закрыт. Сейчас здесь хранится всякий хлам. Например, вот старая витрина музея, которую завезли сюда лет 40 назад. Сейчас решают, что с ней делать. Раньше здесь была экспозиция, — рассказал «Призыву» один из сотрудников.

Церковь была построена в 1766 году. Изначально клеть находилась в селе Глотово Юрьев-Польского района. Потом в 1960-ее церковь перенесли на территорию музея-заповедника.

Деревянную церковь обещают открыть для туристов летом.

— У нас там временно находится часть фондов. Мы сейчас занимаемся ремонтом фондовых помещений. На музейную ночь мы сделаем открытое хранение фонда деревянного зодчества, который хранит музей-заповедник. И так потихонечку будем перемещать эти объекты. И в следующий летний сезон он станет объектом показа, как образец деревянной архитектуры, — поделилась планами генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова.

Ранее «Призыв» сообщал, что благоустройство Суздаля прошло оценку федеральных чиновников. Город посетила вице-премьер Ольга Голодец.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»