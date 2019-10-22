Депутаты пообещали льготы новому бизнесу

Доброград может стать особой экономической зоной, на территории которой бизнес сможет получить существенные налоговые льготы. Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели и приняли в первом чтении законы об освобождении от транспортного налога в течение 10 лет и налога на прибыль в течение 7 лет для производителей. Пока во Владимирской области особых экономических зон нет, но в Минэкономразвития уже подана заявка от Доброграда.

Денис Давыдов, директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности:

На данном этапе подписаны предварительные соглашения с пятью резидентами.

Основные их виды деятельности: производство текстиля, мебели, упаковочного материала.

Все транспортные средства будут использоваться в целях обеспечения деятельности этих компаний.

Этот вопрос вызвал дискуссию среди депутатов. Высказали опасения по поводу того, что местные производители будут вытеснены с рынка, потому что у приезжих будет больше льгот и, соответственно, больше прибыль. Но если не вводить новые меры поддержки будущих резидентов, тогда все они уйдут в соседние регионы.



— Если есть такое окно возможностей для крупного бизнеса, то надо его использовать. Однако при этом должны быть защищены местные производители. Новое нужно развивать в обязательном порядке, но соблюдая золотое правило «не навреди», — подвел черту под полемикой спикер Заксобрания Владимир Киселев.

Законопроект вызвал дискуссию в Законодательном Собрании.

Вопросы возникли и у налоговой службы. Льготы предложены, но схема их получения такова, что резиденты смогут злоупотреблять видами поддержки.

Алексей Горюнов, начальник управления налоговой службы Владимирской области:

Мы сразу же увидели схему, как все транспортные средства резидентов экономических зон не облагаются налогом.

Нужно продать их дяде Васе, а потом купить их обратно. И этот старый автомобиль будет новым зарегистрированным средством.

Надо предусмотреть, чтобы налогоплательщики пользовались этой льготой только в период, когда они являются резидентом.



Депутаты согласились с руководством налоговой службы. Решено внести поправки и откорректировать критерии поддержки до 12 ноября. Льготы будут обсуждаться на следующем заседании Законодательного Собрания.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты утвердили несколько вариантов социальной поддержки для такой категории жителей, как «дети войны».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»