Депутата подозревают в получении взятки

Депутат муромского горсовета Виктор Павлов подозревается в получении взятки в крупном размере. В отношении народного избранника возбуждено уголовное дело. Известно, что депутат, являющийся еще и директором местного муниципального рынка, потребовал с предпринимателя незаконное вознаграждение в размере более 340 тысяч рублей. За эти деньги тот смог бы получить торговое место и беспрепятственно осуществлять торговую деятельность.

4 октября депутат получил от предпринимателя часть оговоренной суммы.

— Следователем СК России при оперативном сопровождении оперативных служб УФСБ проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и оценку иных аспектов, связанных с деятельностью депутата, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения депутату. Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудника ДПС наказали за взятку от пьяного водителя.

Ольга Ефремова

Фото: obolochkitut.ru