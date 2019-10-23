День Пряника признан лучшим детским туристическим событием

Владимирский фестиваль День Пряника занял первое место в региональной национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, которая состоялась в Москве. Он отметился в номинации «Лучшее детское туристическое событие». Победа на региональном этапе предоставила возможность владимирскому фестивалю принять участие в общенациональном финале премии, который состоится 15-17 ноября в Самаре.

— Во время объявления и награждения победителей у нас замирало сердце, но мы верили, что мы лучшие! Победа — мощный стимул, чтобы делать фестиваль лучше и интереснее для жителей и гостей города, — отметила Ирина Жеребкина, организатор фестиваля.

От Владимирской области на престижный конкурс в этом году было заявлено 11 проектов.

Всего же эксперты оценили более 260 проектов из 33 регионов России. В финал конкурса вышли более 130 проектов из 30 регионов.

Идея фестиваля День Пряника возникла в прошлом году как завершение социального проекта «Лучший ученик», который каждый год проходит в школах города Владимира и области. По итогам акции около 2500 лучших учеников и более 150 лучших классов посетили бесплатно развлекательно-познавательные проекты нашего города.

В этом году фестиваль уже второй раз состоялся в День защиты детей на главной площади города. Его гостями стали более 25 тысяч человек. В этом году фестиваль состоится 30 мая 2020.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Тверской области выбрали лучшие сувениры года. Свою продукцию представила сувенирная артель «Дядя Миша» из Владимира. Она отмечена на конкурсе дважды.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru