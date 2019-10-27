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Что вы знаете об архитекторе Александре Столетове?

27 октября 1896 г. родился спаситель Дмитриевского собора

Александр Столетов родился во Владимире 27 октября 1896 года. В 1925 году окончил Ленинградский институт гражданских инженеров. Проектировал промышленные предприятия во Владимире, жилой сектор и клуб текстильщиков в поселке Лакинский, жилые дома для рабочих в Муроме и Собинке, участвовал в разработке проектов планировки Владимира, Коврова, Вязников.

В 1942–1944 годах в качестве проектировщика принимал участие в восстановлении городов, разрушенных в годы Великой Отечественной войны. В 1944–1946 гг. Александр Васильевич работал главным архитектором г. Владимир. С 1950 года  главный архитектор Владимирской специализированной экспериментальной научно-реставрационной производственной мастерской.

По его проектам реставрированы во Владимире: Дмитриевский собор XII в., Успенский собор XII в., Успенский собор Княгинина монастыря XII в., палаты Андрея Боголюбского XII в. в пос. Боголюбово, церковь Покрова на Нерли XII в., церковь Бориса и Глеба в Кидекше XII в., собор Покровского монастыря XVI в. в Суздале.  Давайте вспомним наиболее значительные события жизни выдающегося архитектора, трудами которого сохранены шедевры русского белокаменного зодчества во Владимирской области.

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