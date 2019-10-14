Олимпийский чемпион по гимнастике Николай Андрианов: что вы о нем знаете?

Известный советский гимнаст, трижды олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Николай Андрианов родился 14 октября 1952 года во Владимире. Его и еще четверых детей воспитывала одна мама, которая много работала. Поэтому свое детство будущий олимпийский чемпион проводил во дворах. Однажды Николай Андрианов оказался в спортивной гимнастической школе и познакомился с тренером Николаем Толкачевым, которые и сделал из маленького хулигана знаменитого гимнаста.

После окончания спортивной карьеры Николай Андрианов работал детским тренером. В 1994—2002 годах преподавал в Японии в частном гимнастическом клубе Мицуо Цукахары, в 2002 году стал директором спортивной школы во Владимире. Был женат на советской гимнастке Любови Бурде, двукратной олимпийской чемпионке в командном первенстве (1968 и 1972). Скончался на 59-м году жизни 21 марта 2011 года во Владимире после продолжительной болезни. Давайте вспомним основные вехи жизни красы и гордости Владимирской области – великого гимнаста Николая Андрианова.