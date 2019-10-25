Что предлагают подросткам взамен телефона

Родители и педагоги часто ругают подростков, которых трудно оторвать от телефона или компьютера. Давайте разберемся, что сделали взрослые, чтобы вывести их из онлайна.

По официальным данным городского управления образования, 56% владимирских школьников занимаются в учреждениях дополнительного образования (секции, кружки, студии). Это примерно около 12 тысяч детей. Почти все объединения, а это 830 из 855 — бесплатные. Есть еще клубы по месту жительства, которые тоже, по отчетности управления по делам молодежи, посещают тысячи ребят. Направленность у них прямо скажем традиционная: танцы, вокал, рисование, туризм, моделирование. Кому-то этого достаточно, но многие современные подростки скажут: «Скукота».