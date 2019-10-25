Что предлагают подросткам взамен телефона

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Тинейджеров завлечь во Владимире нечем
Родители и педагоги часто ругают подростков, которых трудно оторвать от телефона или компьютера. Давайте разберемся, что сделали взрослые, чтобы вывести их из онлайна.
По официальным данным городского управления образования, 56% владимирских школьников занимаются в учреждениях дополнительного образования (секции, кружки, студии). Это примерно около 12 тысяч детей. Почти все объединения, а это 830 из 855 — бесплатные. Есть еще клубы по месту жительства, которые тоже, по отчетности управления по делам молодежи, посещают тысячи ребят. Направленность у них прямо скажем традиционная: танцы, вокал, рисование, туризм, моделирование. Кому-то этого достаточно, но многие современные подростки скажут: «Скукота».
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Что ни площадка, то воркаут
Нельзя сказать, что взрослые дяди в городской администрации совсем уж игнорируют пристрастия современных подростков. При благоустройстве сквера и парка всегда учитываются тренажеры для воркаута. Таким модным среди молодежи словечком называют силовые упражнения под открытым небом на турникетах, лестницах, рукоходах и т.д. Подобные есть в Центральном городском парке, парке «Дружба» и новых скверах на Чайковского и в Коммунаре. Но искать единомышленников подросткам приходится самим.
— У меня сын увлекается воркаутом. Но секций таких мы не нашли, хотя это очень популярное направление у молодежи. Он постоянно смотрит ролики на «Ютубе», не пропускает на улице ни одного турника. Все руки сбиты, но это его не останавливает. У нас новый микрорайон, куча детских площадок, но на них ничего нет для подростков. Ни одного подходящего турника, — рассказывает жительница юго-западного района Дарья.
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Где искать аниме?
Подростков, увлекающихся аниме, во Владимире пруд пруди. Это показал небольшой опрос среди родителей детей от 10 до 16 лет. Игры, мультфильмы, сериалы, манги — да много чего. В сети есть сообщества, а во Владимире любители аниме предоставлены сами себе. Энтузиасты постарше проводят косплей-фестивали, фестивали японской анимации и культуры. Подростки же чаще всего находят единомышленников в онлайне.
Впрочем, нам удалось найти увлеченного учителя Елену Васильеву. Она преподает в школе № 37 и заодно организовала кружок по японской культуре для учеников 5-6-х классов.
— Мы занимаемся раз в неделю. Немного учим язык, знакомимся с историей, праздниками, обычаями, планируем мастер-классы по кулинарии. Сравниваем с Россией, — рассказывает Елена Васильева.
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Колесное движение развивается
Нынешние подростки легко освоили самокаты, роликовые коньки, скейтборды, пенниборды, гироскутеры — все это вызывает восторг у детей. Но мало кто из них занимается этим всерьез, посещая секции и спортивные школы. Потому что это дорого, хлопотно и трудоемко.
— Занятия роликами выходят порядка 3 тысяч рублей в месяц. Все оборудование, костюмы, ролики выходят очень дорого. Но очень интересно. Дочь увидела однажды, как тренер занимается, и тоже захотела. Занимались долго и серьезно, выступали на соревнованиях разного уровня, но сейчас сделали перерыв. Теперь ролики только для души, — рассказывает мама 14-летней Риты Ксения.
Гонять и выполнять трюки на колесной технике на тротуарах и во дворах небезопасно. Но есть одно хорошее место — в Центральном парке. Асфальтированное, огороженное, с элементами для трюков. Но бывают очереди, лучше туда приходить в будни.
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Альтернативы гаджетам нет
Получается, что система бесплатного дополнительного образования во Владимире просто не успевает за современными подростками (в отличие, например, от частных клубов). Поэтому наши такие многогранные и развитые подростки ищут себе подобных в сети. Так что, если мы хотим отвлечь их от телефонов, нужно хотя бы попытаться стать им интереснее.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыва»
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