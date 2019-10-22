Чиновники предложили диабетикам самим трясти своих врачей

Всех льготников посчитали, кроме диабетиков с инсулиновыми помпами. Лекарство им выдают, а вот дорогостоящее медоборудование приходится покупать за свой счёт. Хотя существует распоряжение правительства, где данная льгота уже прописана. «Призыв» наконец получил официальный ответ от департамента здравоохранения администрации Владимирской области по этой проблеме. Чиновникам мы отправляли запрос с жалобой жительницы Гусь-Хрустального Татьяны Кульцевой. В бесплатном медоборудовании нуждается её сын-диабетик.

Сейчас семья вынуждена тратить по 10 тысяч рублей в месяц.

Заявка на обеспечение пациентов лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения на 2019 год формировалась в октябре 2018-го. В списке инфузионные наборы и резервуары к инсулиновой помпе ещё не значились. Поэтому на 2019 год они и не закупались, объясняют сложившуюся ситуацию в облздраве. Но пациенты, остро нуждающиеся в льготных расходниках, могут обратиться к руководству своего медучреждения, заверяют чиновники.

Это в первую очередь и сделала Татьяна Кульцева. Но в больнице Гусь-Хрустального женщине отказали. «Призыву» руководство лечебницы объяснило, что бюджет уже весь распределен. В облздраве же дают понять: деньги в медучреждении должны водиться.

— В 2019 году ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» установлены предельные объемы финансирования расходов областного бюджета по субсидиям на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению в размере 11 миллионов 166 тысяч рублей. По состоянию на 01.10.2019 (с начала года) дополнительно на данные расходы выделено 20 миллионов 507 тысяч рублей, – звучит в официальном ответе департамента здравоохранения.

По жалобе диабетика проводится прокурорская проверка.

Если подсчитать, то выходит, что на меры социальной поддержки, а именно лекарственное обеспечение пациентов, гусевская больница в этом году получила почти 32 миллиона рублей. Но на диабетика с помпой здесь никак не рассчитывали.

Сейчас по этому делу проводится прокурорская проверка. Татьяна Кульцева две недели назад обратилась в надзорное ведомство. Результаты проверки должны стать известны в начале ноября.

Ранее «Призыв» сообщал, кому положен инсулин и где его взять.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: zebra-media.online