Частные гиды смогут получить аккредитацию в декабре

С Нового года частные гиды вновь начнут сотрудничать с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Об этом Светлана Мельникова рассказала на встрече с Обществом друзей музея. В октябре будут опубликованы все документы о порядке подачи заявлений. Гиды-частники, чтобы успешно сдать экзамен, смогут получить «опорный» список литературы. Затем начнутся собеседования.

— В любом случае будет список литературы и список тем, которые надо будет знать, ориентироваться в них. Если человек в своих силах не уверен, он может заказать дополнительное занятие с нашими методистами, которые ему могут рассказать все темы подробно. Просто так получить право на проведение частных экскурсий не получится, обязательно нужно сдать экзамен, — рассказали «Призыву» в пресс-службе ВСМЗ.

После успешной сдачи экзамена гиды смогут свободно водить туристические группы на территории Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Руководство ВСМЗ подчёркивает, что брать процент от выручки частников уже не собираются. Ценовую политику они устанавливают сами. Также в музее рассказали, что продолжат активно сотрудничать с внештатными экскурсоводами. Их, как и частных гидов, также регулярно проверяют на профпригодность, а ещё обеспечивают клиентской базой.

После экзамена гиды смогут свободно водить туристов по объектам Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

— Важно понимать, что музей-заповедник несет перед государством полную ответственность за тот информационный контент, который произносится на объектах Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Никто не будет разбираться: штатный, внештатный или частный гид. Но человек стоит около собора, человек стоит внутри исторического объекта — претензии к музею, — подчеркнула Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ. — Мы сохраняем систему внештатных экскурсоводов. Это наши сотрудники. Например, у меня заявка на десять групп. Я пять из них закрыла штатом, а пять групп у меня осталось. В этом случае экскурсионная служба обращается к «внештатникам», к нужному времени они приходят и проводят эти группы. Частный гид ведет, что называется, своих клиентов сам. Он привлек их через Интернет, через туристические фирмы, через знакомых.

Руководство ВСМЗ пообещало пригласить СМИ на экзамены частных гидов, чтобы убедиться в их подготовке. До конца декабря музей планирует заключить договоры со всеми желающими, прошедшими испытание.

Ранее «Призыв» сообщал, что музей снизил ценники в прейскуранте на использование изображений своих памятников и экспонатов.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»