Бывший врио начальника тыла ОМВД России по Александровскому району привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении врио начальника тыла ОМВД России по Александровскому району (на момент совершения правонарушения) по признакам нарушения предусмотренного частью 1 статьи 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В октябре 2018 года врио начальника тыла ОМВД России по Александровскому району заключен контракт на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей, в котором цена единицы услуги не соответствовала цене единице услуги, предложенной исполнителем контракта.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным врио начальника тыла ОМВД России по Александровскому району (на момент совершения правонарушения) в совершении административного правонарушения и привлек её к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей в доход бюджета.