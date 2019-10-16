Бывших полицейских осудили за подставные ДТП

Шестеро владимирцев, двое из которых — бывшие сотрудники полиции, осуждены за мошенничества в сфере страхования. Приговором Ленинского районного суда им назначены различные виды наказания. Так, лидер организованной группы и наиболее активный ее участник, бывший сотрудник ГИБДД, приговорены к реальному сроку. В исправительной колонии общего режима они проведут 3,5 года. Также они обязаны выплатить штрафы в размере 300 и 100 тысяч рублей. Второй бывший сотрудник ГИБДД и еще один член группы получили условные сроки и штрафы в 100 и 50 тысяч рублей. Еще двоим владимирцам назначено наказание в виде условного лишения свободы.

По версии следствия, в июне 2015 года 25-летний владимирец создал организованную группу для хищения средств страховой компании. В соучастники он взял своего знакомого, занимавшегося продажей и ремонтом автомобилей, родственников, сотрудников полиции и страховой компании. За каждое «отработанное» задание членам группы лидер платил от 5 до 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Члены преступной группы покупали автомобили, а затем имитировали ДТП.

На место «аварии» приезжали знакомые сотрудники ГИБДД и оформляли фиктивные документы, по которым мошенники получали в страховой компании выплаты по ОСАГО. Первое фиктивное ДТП членам группы удалось реализовать в июле 2015 года. На улице Добросельской столкнулись ВАЗ-2107 и «Nissan X-Trail». Обвиняемые тогда получили на восстановление якобы пострадавшего автомобиля более 400 тысяч рублей.

Действуя по аналогичной схеме, мошенники менее чем за полтора года организовали 13 фиктивных ДТП и получили от страховой компании около 4 миллионов 600 тысяч рублей. В конце сентября 2016 года сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД по Владимирской области преступная деятельность была пресечена. В рамках расследования уголовного дела было проведено около 50 судебных экспертиз, из них 30 — почерковедческих и 13 автотехнических, проанализировано несколько тысяч документов, в том числе связанных с деятельностью страховой компании.

Ранее «Призыв» сообщал, что Фрунзенский районный суд приговорил двух автомошенников к обязательным работам, еще один отделался штрафом.

Ольга Ефремова

Фото: sravni.ru