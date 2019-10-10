Браконьера с сетями задержали на Оке

В акватории реки Оки в Меленковском районе сотрудники транспортной полиции задержали браконьера. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина на лодке без бортовых номеров ловил рыбу с помощью сетей. Согласно заключению эксперта, браконьер промышлял в месте нереста.

Злоумышленнику грозит реальный срок.

Сколько удалось выловить злоумышленнику, не сообщается, однако уточняется, что водным биологическим ресурсам причинен значительный материальный ущерб. Орудия лова у браконьера были изъяты, впрочем, как и сам улов. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Ранее «Призыв» сообщал, что браконьеры наловили сетями 100 килограммов рыбы. Злоумышленников поймали в Гусь-Хрустальном, на городском озере.

Ольга Ефремова

Фото: kachnews.ru