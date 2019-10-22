Больше пожарных направят в села

Во Владимирской области грядет реформа в рядах пожарных. Будут обновляться и пополняться кадры, закупят современную спецтехнику. Новичков направят в села. Финансировать их работу станет областной бюджет: в следующем году выделят 60 миллионов рублей. Денег хватит на то, чтобы уже с 1 июля в штате прибыло 162 человека. Начать реформу хотят с Гусь-Хрустального района.

Руслан Блинов, врио начальника ГУ МЧС по Владимирской области:

К сожалению, несмотря на то, что большая часть области прикрыта Федеральной противопожарной службой, подразделения являются малочисленными.

В сельской местности ежесуточно на дежурство заступает 1-2 человека.

Понятно, что 2 человека не способны обеспечить своевременное тушение пожаров. Это значит, что под угрозой жизнь и здоровье наших граждан.

Деревенский дом сгорает за 30 минут. Если помощь приезжает через 5 минут, то выгорит несколько квадратных метров. А если через 40, то огонь может переместиться на соседние дома.



В составе Федеральной противопожарной службы во Владимирской области трудятся 1850 человек, в составе же противопожарной службы субъекта — 27 человек. Для сравнения, по Центральному федеральному округу за счет областных бюджетов дополнительно работают около 17 тысяч пожарных. Владимирская область в числе отстающих и тревожных регионов. Уже в 2021 году в бюджете нужно предусмотреть 460 миллионов рублей для создания 20 новых подразделений пожарной охраны в селах и деревнях.

До конца 2024 года штат пожарных в регионе должен увеличиться на 960 человек.

Руслан Блинов сообщил, что зарплата пожарных начала постепенно увеличиваться. Если 1 августа на селе работник пожарной охраны получал 12-18 тысяч рублей, а рядовой или сержант — 20-21 тысячу рублей, то сейчас сотрудники получают от 24 тысяч рублей. С января 2020 года средняя зарплата среди работников, занимающихся тушением пожаров, вырастет до 32 тысяч рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, зарплаты и кадровый дефицит — больные вопросы и для отрасли ЖКХ. Работники муниципальных водоканалов и коммунальных предприятий получают низкие зарплаты, штат стремительно стареет. Вместе с тем в частных ресурсоснабжающих компаниях установлены самые высокие зарплаты, превышающие в среднем 40 тысяч рублей в месяц.

Анна Тумановская

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