Больница «Красный Крест» во Владимире: что вы знаете о ее истории?

Первый каменный корпус городской больницы был заложен 9 октября 1913 года в честь 300-летия царствования Дома Романовых. В годы Первой мировой и Гражданской войн она выполняла функции военного госпиталя, о чем говорит мемориальная доска, установленная на здании старого хирургического корпуса. В начале 1920-х годов больница стала уездно-городской. В 1929 году в связи с ликвидацией Владимирской губернии уездно-городская стала Второй городской советской (Первой городской стала бывшая губернская больница). Во время Великой Отечественной войны здесь располагался эвакогоспиталь № 3082. В послевоенное время госпиталь стал Первой городской больницей, которая с ноября 1972 года начала действовать как больница скорой помощи. Но многие владимирцы до сих пор именуют ее «Красным Крестом». Чтобы понять почему, необходимо вспомнить 105-летнюю историю одного из крупнейших лечебных учреждений Владимирской области.
Обсуждение