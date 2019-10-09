Больница «Красный Крест» во Владимире: что вы знаете о ее истории?

Первый каменный корпус городской больницы был заложен 9 октября 1913 года в честь 300-летия царствования Дома Романовых. В годы Первой мировой и Гражданской войн она выполняла функции военного госпиталя, о чем говорит мемориальная доска, установленная на здании старого хирургического корпуса. В начале 1920-х годов больница стала уездно-городской. В 1929 году в связи с ликвидацией Владимирской губернии уездно-городская стала Второй городской советской (Первой городской стала бывшая губернская больница). Во время Великой Отечественной войны здесь располагался эвакогоспиталь № 3082. В послевоенное время госпиталь стал Первой городской больницей, которая с ноября 1972 года начала действовать как больница скорой помощи. Но многие владимирцы до сих пор именуют ее «Красным Крестом». Чтобы понять почему, необходимо вспомнить 105-летнюю историю одного из крупнейших лечебных учреждений Владимирской области.

На какие средства строилось первое каменное здание городской больницы? Пожертвования императорской семьи Средства, выделенные Министерством финансов Российской Империи На деньги Владимирского отделения общества Красного Креста и добровольные пожертвования состоятельных владимирцев Правильно! Неправильно! - Кто из губернских архитекторов был автором проекта и руководителем строительства больницы Красного Креста? Леонид Шерер Яков Ревякин Павел Бергер Правильно! Неправильно! - Какое официальное наименование было у больницы Красного Креста до Октябрьской революции 1917 года? Первая городская больница Уездно-городская больница Больница в память 300-летия царствующего Дома Романовых Правильно! Неправильно! - К какому событию было приурочено открытие больницы Красного Креста 14 (27) ноября 1914 года? К началу Первой мировой войны К празднованию 300-летия Дома Романовых Ко дню рождения покровительницы российского Красного Креста императрицы Марии Федоровны Правильно! Неправильно! - В каком стиле построена больница Красного Креста? Модерн Псевдоготика Псевдорусский Правильно! Неправильно! - В честь какого святого была освящена домовая церковь при больнице Красного Креста в 1914 году? Святого великомученика и целителя Пантелеимона Преподобного Евфимия Суздальского Преподобного Ипатия Целебника Правильно! Неправильно! - Кто стал первыми пациентами больницы Красного Креста? Холерные больные Раненые со фронтов Первой мировой войны Рабочие, пострадавшие во время прокладки городского водопровода Правильно! Неправильно! - Какой выдающийся хирург долгие годы возглавлял лазарет Красного Креста во Владимире? Николай Богоявленский Владимир Лызлов Николай Орлов Правильно! Неправильно! - В каком году было построено новое современное здание больницы скорой помощи, которое вместило в себя отделения реанимации, кардиологическое, гинекологическое, кишечное, диагностическое, операционное? 1978 1982 1986 Правильно! Неправильно! - На какой улице расположено первое здание больницы «Красный Крест»? Горького Овражной Луначарского Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Больница «Красный Крест» во Владимире: что вы знаете о ее истории? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook