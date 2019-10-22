Бокавирус зарегистрирован во Владимирской области

Гриппа во Владимирской области пока нет, зато зарегистрированы бокавирусы. Таковы результаты лабораторного мониторинга Роспотребнадзора за последнюю неделю. Бокавирусы – это относительно новый вирус. Он был обнаружен в 2005 году. Вирус вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Он обычно встречается у младенцев, детей и молодых людей. Характерные симптомы бокавируса: кашель, насморк, повышение температуры, затрудненное дыхание, диарея, рвота, конъюнктивит.

Всего же, по данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, эпидпорог по вирусным заболеваниям в регионе превышен на 5%. За прошлую неделю официально с ОРВИ было зарегистрировано 9 953 человека, среди них 5 541 ребенок. Больше всего болеют в Кольчугинском и Собинском районах.

Эпидпорог по ОРВИ превышен на 5%.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что сезонный подъём заболеваемости характерен для этого времени года, и напоминают, что эффективно защитить от штаммов вирусов гриппа способна вакцинация. Прививку уже сделали более 224000 человек.

Лечить или не лечить ОРВИ? Комментарий педиатра Ксении Лебедевой читайте здесь.

Ольга Ефремова

Фото: thesun.co.uk