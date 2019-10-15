Бобры устроили диверсию в Красном Эхе

Поселок в Гусь-Хрустальном районе остался без света… стараниями бобров. Животные подгрызли дерево рядом с линиями электропередачи. Ствол рухнул и оборвал провода. В результате блэкаута без благ цивилизации остались жители Красного Эха. Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей.





На место ЧП пришлось выезжать аварийной бригаде. Свет удалось восстановить в нормативные сроки. При этом, как пояснили «Призыву» энергетики, обычно они обходят места активности грызунов заранее.

— Энергетиками во время обхода ЛЭП выявляются места активности бобров и производятся осмотры мест, где бобры уже начали сгрызать основания деревьев, — пояснили «Призыву» в компании «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго». — В таких местах энергетики оперативно осуществляют повал угрожающих падению на ЛЭП деревьев, не причиняя вреда популяции бобров.

В настоящий момент на территории Владимирской области насчитывается около шести тысяч бобров.

Популяция большая. И распространены бобры почти во всех водоемах, где есть соответствующие условия. Осенью у этих животных пик активности.

— Эти грызуны — наши соседи, и они имеют право на существование. Жизнедеятельность бобров особо заметна в середине осени. Грызуны собирают на зиму запасы веточного корма, — пояснил «Призыву» руководитель отдела учета и мониторинга объектов животного мира и среды их обитания региональной Госохотинспекции Фёдор Скрипченко. — С 1 октября по 28 февраля на бобров разрешена охота. Добывать можно до 50% численности.

По словам специалистов, человек во многом сам спровоцировал развитие популяции грызунов. Во многих местах люди вырыли искусственные водоемы, а потом их забросили. Если пруды не обслуживать, то в них придут бобры.

— Сейчас бобров становится все больше и больше. Эти грызуны могут легко менять ландшафт, создавая для себя среду обитания, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник Института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Они могут образовать пойму, а уронить дерево для них вообще не проблема. Я лично наблюдал, как они подгрызли ствол 50 см в диаметре.

Случай с бобрами, конечно, не уникальный. Грызуны нет-нет да и напомнят о себе энергетикам. Куда чаще им приходится справляться с последствиями непогоды. Ранее «Призыв» сообщал, что из-за обильного снегопада и сильного ветра без электричества остались сразу девять районов Владимирской области.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: optika4.ru