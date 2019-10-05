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Бездомную собаку ранили из травматического пистолета

Животное спасли волонтеры

Бездомную собаку ранили из травматического пистолета прямо средь бела дня. Инцидент произошел в селе Сновицы Суздальского района. Пуля пробила животному бок, но смертельной не оказалась. Собаку привезли в частный приют, где пса удалось выходить и поставить на ноги. Но уже скоро его выпустят в естественную среду. И здесь он снова может столкнуться с агрессией. Волонтеры бьют тревогу. По их информации, в Сновицах орудуют догхантеры.

В Сновицах ужасное отношение к собакам. Только за последнее время отравили  четырех псов. Одна собака погибала у меня на глазах. Они мучаются и умирают, где придется, — рассказала «Призыву» зооволонтер Марина, — А так, здесь не стесняясь, в местном чате говорят, что будут стрелять. Один сказал, что топором пса забьет. И пес, кстати, пропал. Если где их еще как- то принимают, бездомных, здесь нет. Стараются всех уничтожить.

Кто и зачем отстреливает и травит собак – самый важный вопрос.

Нельзя исключать, что люди просто боятся бездомных животных. Известно, что  в посёлке они уже успели покусать детей. Это при том, что среди бродячих есть чипированные особи и животные с ошейниками. Власти говорят, что местное поголовье четвероногих пополняется из областного центра.

Из Владимира привозят собак. Мы уже не одно письмо мэрии написали, чтобы та обратила внимание на эту проблему, не делала так. Знаем, что и Боголюбово, Сновицы, Богослово страдают от этого. Но пока понимания с администрацией не находим, — рассказал глава администрации Суздальского района Алексей Сараев на недавней встрече с жителями Сновиц.

Фото предоставлено жителями Сновиц

Конечно, далеко не все собаки опасны. И большинство мирно существуют рядом с людьми. Но любое нападение животного на человека может спровоцировать волну агрессии. И тогда уничтожать начнут даже безобидных псов. Решить конфликт человека и собаки мог бы приют. Но его нет.

— Пока о приюте идут только разговоры, его нет. А он бы мог сильно облегчить ситуацию, — пояснил «Призыву» замглавы районной администрации по жизнеобеспечению Александр Авсеенок, — Мы собак не отстреливаем. Это не позволяет делать закон. Мы отлавливаем животных, стерилизуем, чипируем, а потом выпускаем обратно.

По словам Александра Авсеенка, на год в бюджете Суздальского района на решение проблем бездомных животных заложено 300 тысяч рублей. Занимающаяся этим вопросом фирма работает, в том числе, и по обращениям местных жителей. Поэтому прежде чем брать в руки ружье, стоит позвонить в администрацию. Должны быть гуманные способы решения проблемы.

Ранее «Призыв» сообщал, что одиннадцатилетнего мальчика покусала бездомная собака во Владимире. Ребенку пришлось делать уколы от бешенства.

Полина Тарбеева

Фото Марины Лебедевой 

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