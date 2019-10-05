Бездомную собаку ранили из травматического пистолета прямо средь бела дня. Инцидент произошел в селе Сновицы Суздальского района. Пуля пробила животному бок, но смертельной не оказалась. Собаку привезли в частный приют, где пса удалось выходить и поставить на ноги. Но уже скоро его выпустят в естественную среду. И здесь он снова может столкнуться с агрессией. Волонтеры бьют тревогу. По их информации, в Сновицах орудуют догхантеры.

— В Сновицах ужасное отношение к собакам. Только за последнее время отравили четырех псов. Одна собака погибала у меня на глазах. Они мучаются и умирают, где придется, — рассказала «Призыву» зооволонтер Марина, — А так, здесь не стесняясь, в местном чате говорят, что будут стрелять. Один сказал, что топором пса забьет. И пес, кстати, пропал. Если где их еще как- то принимают, бездомных, здесь нет. Стараются всех уничтожить.

Кто и зачем отстреливает и травит собак – самый важный вопрос.

Нельзя исключать, что люди просто боятся бездомных животных. Известно, что в посёлке они уже успели покусать детей. Это при том, что среди бродячих есть чипированные особи и животные с ошейниками. Власти говорят, что местное поголовье четвероногих пополняется из областного центра.

— Из Владимира привозят собак. Мы уже не одно письмо мэрии написали, чтобы та обратила внимание на эту проблему, не делала так. Знаем, что и Боголюбово, Сновицы, Богослово страдают от этого. Но пока понимания с администрацией не находим, — рассказал глава администрации Суздальского района Алексей Сараев на недавней встрече с жителями Сновиц.

Конечно, далеко не все собаки опасны. И большинство мирно существуют рядом с людьми. Но любое нападение животного на человека может спровоцировать волну агрессии. И тогда уничтожать начнут даже безобидных псов. Решить конфликт человека и собаки мог бы приют. Но его нет.

— Пока о приюте идут только разговоры, его нет. А он бы мог сильно облегчить ситуацию, — пояснил «Призыву» замглавы районной администрации по жизнеобеспечению Александр Авсеенок, — Мы собак не отстреливаем. Это не позволяет делать закон. Мы отлавливаем животных, стерилизуем, чипируем, а потом выпускаем обратно.

По словам Александра Авсеенка, на год в бюджете Суздальского района на решение проблем бездомных животных заложено 300 тысяч рублей. Занимающаяся этим вопросом фирма работает, в том числе, и по обращениям местных жителей. Поэтому прежде чем брать в руки ружье, стоит позвонить в администрацию. Должны быть гуманные способы решения проблемы.

Ранее «Призыв» сообщал, что одиннадцатилетнего мальчика покусала бездомная собака во Владимире. Ребенку пришлось делать уколы от бешенства.

Полина Тарбеева

Фото Марины Лебедевой